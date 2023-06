Scheidung: Frau von Kevin Costner fordert gigantische Summe als Unterhalt – Die einst so skandalfreie Ehe zwischen dem Schauspieler Kevin Costner und seiner Frau Christine Baumgartner dauerte beeindruckende 18 Jahre an. Doch seit Baumgartner Anfang Mai die Scheidung eingereicht hat, herrscht ein erbitterter Streit um ihr Familienanwesen in Carpinteria, Kalifornien.

Costner fordert, dass Baumgartner die Villa verlässt, da sie allein ihm gehöre. Die 49-jährige Baumgartner weigert sich jedoch und argumentiert, dass es das Zuhause ihrer drei gemeinsamen Kinder sei. Sie lasse sich nicht einfach vor die Tür setzen. Zudem verlangt Baumgartner nun eine monatliche Unterhaltszahlung von 248.000 Dollar für die Kinder.

Diese Informationen gehen aus Gerichtsunterlagen hervor, die dem US-Magazin „People“ vorliegen. Zusätzlich dazu soll Costner auch die Schulgebühren sowie Beiträge für Sportvereine und Krankenversicherungen übernehmen – das alles ist jedoch weit mehr, als Costner bisher ist zu zahlen.

Unterschiedliche Vorstellungen über den Unterhalt

Laut Gerichtsdokumenten haben die Anwälte von Kevin Costner den monatlichen Unterhalt für die Kinder auf 38.000 Dollar festgesetzt, zuzüglich der Übernahme von Schul- und Arztkosten. Baumgartner argumentiert jedoch, dass die von ihr geforderte Summe erforderlich sei, um den „gewohnten Lebensstil“ ihrer Kinder beizubehalten. Das ehemalige Paar hat eine 13-jährige Tochter sowie zwei Söhne im Alter von 14 und 16 Jahren.

In den Gerichtsunterlagen kritisiert Baumgartner auch, wie die Kinder von der Trennung ihrer Eltern erfuhren. Sie gibt an: „Es war mir wichtig, dass wir es den Kindern persönlich und gemeinsam sagen.“ Sie wirft Costner vor, sich über ihren Wunsch hinweggesetzt zu haben: „Er bestand darauf, dass er das Recht habe, es ihnen als Erster zu sagen – ohne meine Anwesenheit.“

Als Baumgartner die Scheidung einreichte, befand sich Costner gerade auf Dreharbeiten und war in einem Hotelzimmer in Las Vegas.

Baumgartner behauptet: „Nach einer 24-jährigen Beziehung teilte Kevin unseren drei Kindern von seinem Hotelzimmer in Las Vegas in einem zehnminütigen Zoom-Anruf (...) mit, dass wir uns scheiden lassen würden. Ich bin immer noch verwirrt über seine Entscheidung, dies über eine sehr kurze Zoom-Sitzung zu tun. Besonders da er geplant hatte, fünf Tage später nach Hause zu kommen. Er hätte auch einfach aus Las Vegas nach Hause kommen können, um das Gespräch persönlich zu führen."

Kevin Costner und Christine Baumgartner heirateten im September 2004 in Aspen, Colorado, nach einer sechsjährigen Beziehung. Für den Schauspieler war es die zweite gescheiterte Ehe. Von 1978 bis 1994 war er mit seiner ersten Frau Cindy Silva verheiratet, aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Außerdem hat Costner aus einer anderen Beziehung noch einen Sohn.

