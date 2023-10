Rauchverbot im Stadion: Bundesligist zeigt Rauchern künftig die Karte – Nachdem man beim SC Freiburg das Rauchen auf der Tribüne bereits verboten hatte, will der Verein in Sachen Nichtraucherschutz nun noch einen Schritt weiter- und stärker gegen diejenigen vorgehen, die sich der Weisung widersetzen. Wie es in einer Mitteilung heißt, könnten Besucher, die auf den Tribünen trotz des Verbotes rauchen, künftig mit einer Gelben Karte verwarnt werden.

Dass es sich dabei nicht nur um einen Akt mit Symbolcharakter handelt, zeigt sich spätestens, wenn der Verwarnte abermals beim Rauchen erwischt wird. Dann gibt es nämlich eine Rote Karte, was nichts anders heißt, als dass man des Stadions verwiesen werden kann.

Begründet wird das Ganze damit, dass man sich auf den Sitzplätzen kaum dem Rauch von qualmenden Sitznachbarn entziehen könne.

Da es trotz des schon länger geltenden Rauchverbotes immer wieder zu Verstößen gekommen war, möchte man nun mit dem neuen Verwarnsystem für mehr Disziplin sorgen. Wie man auf lange Sicht mit Wiederholungstätern verfahren wolle, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Zwar gilt das Rauchverbot generell für das gesamte Europa-Park Stadion, die Gelben Karten werden aber nur für die Sitzplätze gezückt. Wie es heißt, sei ein umfassender Nichtraucherschutz mit Blick auf die Stehplätze „nicht durchsetzbar, kontrollierbar und sanktionierbar“.

Quelle: spiegel.de