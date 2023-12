Ranking: Die beliebtesten Fußballvereine Deutschlands – Ein Blick auf die Tabelle der Bundesliga verrät, welche Mannschaft im deutschen Fußball am erfolgreichsten ist. Aber macht die meisten Tore und die wenigsten Gegentreffer zu kassieren, einen Verein auch automatisch beliebt? Eine Studie des SLC Managements in Nürnberg verrät es uns.

Auf Basis einer Umfrage unter 30.000 Fußballfans wurde dort nämlich ein Ranking erstellt, an dessen Spitze sich der FC Bayern als beliebtester Klub Deutschlands positioniert. Nachdem im Jahr zuvor noch Dortmund den Sieg davongetragen hatte, muss sich der BVB den Münchenern diesmal mit einem zweiten Platz geschlagen geben.

Neben objektiven Kriterien, wie etwa die Zahl an Mitglieder und Fanclubs, die Stadionauslastung oder auch die Reichweiten der Vereine bei TV-Übertragungen und in den sozialen Medien, spielten bei der Bewertung auch subjektive Aspekte, wie das Image oder die Attraktivität eines Vereins, eine Rolle. Auch Nachhaltigkeit und Familienfreundlichkeit flossen in das Ranking mit ein, welches in diesem Jahr zum mittlerweile neunten Mal erhoben wurde.

Hier das Ranking der beliebtesten Vereine Deutschlands in Gänze:

(2.) FC Bayern (1.) Borussia Dortmund (6.) SC Freiburg (7.) Union Berlin (3.) Eintracht Frankfurt (8.) RB Leipzig (-) Schalke 04 (5.) 1. FC Köln (4.) Borussia Mönchengladbach (-) Werder Bremen (9.) VfL Bochum (11.) Bayer Leverkusen (10.) VfB Stuttgart (12.) Mainz 05 (13.) VfL Wolfsburg (17.) FC Augsburg (13.) TSG Hoffenheim (15.) Hertha BSC

Quelle: bild.de