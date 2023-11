Programmänderung: Free-TV-Sender zeigt WM-Finale gegen Frankreich live – Fußballfreunde, aufgepasst! RTL reagiert mit einer spannenden Änderung im Programm: Denn das WM-Finale der U17-Junioren wird am Samstag, dem 2. Dezember 2023, um 13 Uhr live im Free-TV übertragen. Die deutsche U17-Nationalmannschaft trifft in diesem entscheidenden Match in Indonesien auf den Gegner Frankreich.

Die Begeisterung für den deutschen Fußball-Nachwuchs ist in den letzten Wochen noch mal gestiegen, und RTL trägt dem Rechnung. Mit der Programmänderung zeigt der Kölner Sender, dass nicht nur die A-Nationalmannschaft im Fokus steht, sondern auch die junge Generation, die bei der WM in Indonesien für Furore sorgt.

RTL holt sein A-Team vor die Kamera

Die U17-Junioren haben sich ihren Weg ins Finale hart erkämpft und treffen nun erneut auf Frankreich, gegen die sie sich bereits im Juni 2023 in einem packenden EM-Finale durchsetzen konnten. Dieses Mal hat die deutsche Mannschaft die Chance, Geschichte zu schreiben und erstmals den Titel des U17-Weltmeisters zu erringen.

Für das WM-Finale holt RTL sein A-Team vor die Kamera mit Moderator Florian König, Kommentator Marco Hagemann sowie TV-Experte Steffen Freund. Neben RTL könnt ihr das WM-Finale auch kostenlos via Sky Sport News im Stream aber auch auf der FIFA-Seite im Livestream schauen.

