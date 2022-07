Neue Fußballsaison: Kombi-Paket von DAZN und Sky – Nach der verkürzten Sommerpause wegen der Fußball-WM 2022 in Katar im Winter rollt bald der Ball wieder in den deutschen Stadien. So startet die Zweite Fußball-Bundesliga bereits am kommenden Freitag, den 15. Juli 2022 und drei Wochen später dann die Erste Fußball-Bundesliga am 5. August 2022.

Doch alle Fans, welche die Spiele im TV oder Internet verfolgen wollen, stehen auch in dieser Saison vor einem großen Ärgernis. Denn wer sämtliche Partien der Fußball-Bundesliga, Zweiten Liga, Champions League oder den DFB-Pokal schauen will, muss in den sauren Apfel beißen und sich bei mehreren Anbietern ein Abo kaufen.

Doch gibt es derzeit zumindest für Neukunden ohne Sport-Abo ein recht lukratives Angebot, um sich den Fußball recht kostengünstig ins Wohnzimmer zu holen. So machen bis zum 30. September 2022 der Streaming-Dienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky gemeinsame Sache. Sie bieten Neukunden für die anstehende Fußball-Saison nämlich ein Kombi-Paket an.

Bundesliga, Zweite Liga und Champions League in einem Paket

Dieses beinhaltet alle Spiele der Bundesliga sowie der Champions League und kostet 38,99 Euro. Das ist immerhin rund zehn Euro günstiger, als würde man sich bei Sky und bei DAZN je ein Abonnement kaufen. Derzeit kostet ein Monatsabo bei Sky 20 Euro und kann damit die Samstagspiele der Bundesliga sowie die Matches der Zweiten Liga schauen.

Ein Abo bei DAZN kostet derweil 29,99 pro Monat, mit diesem kann man dann noch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie die Begegnungen in der Champions League schauen. Wer sich für das Kombi-Paket von Sky und DAZN entscheidet, zahlt wie bereits erwähnt nur 38,99 Euro. Nach einem Jahr erhöht sich der Preis dann allerdings auf 61,99 Euro.

Quelle: bild.de