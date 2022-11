Manuel Neuer: Fußball-Nationaltorhüter kämpfte gegen Krebs – Für die meisten kommt die Aussage Manuel Neuers überraschend. Denn der Torhüter des FC Bayern München sowie der Nationalmannschaft zeigte sich in einer Pressemitteilung überaus offen und verkündete, dass er an einer Hautkrebserkrankung litt, die mittlerweile glücklicherweise ausgeheilt sei.

In der Mitteilung, die im Rahmen einer gemeinsamen Tätigkeit mit Tennisspielerin Angelique Kerber veröffentlicht wurde, schrieb Manuel Neuer: „Wir haben beide eine ganz persönliche Vorgeschichte, was Hautkrankheiten betrifft. Bei Angelique ist es eine sonnenbedingte Hyperpigmentierung und in meinen Fall Hautkrebs im Gesicht, an dem ich bereits drei Mal operiert werden musste.“

Manuel Neuer vor Comeback beim FC Bayern

Gut zu wissen, dass der Star-Keeper den Hautkrebs besiegt hat und sich wieder auf sportliche Ziele fokussieren kann. Derzeit hat der Bayern-Schlussmann allerdings noch mit einer Schulterblessur zu kämpfen, weshalb er in den letzten Spielen nicht zur Verfügung stand. Doch Neuer befindet sich bereits seit dieser Woche wieder im torwartspezifischen Training.

Ein Comeback im Tor des FC Bayerns könnte bald folgen. So sagte Trainer Julian Nagelsmann am Dienstagabend nach dem Champions League Spiel gegen Inter Mailand: „Ihm geht es gut. Die Entwicklung ist gut. Es kann sein, dass er am Wochenende in Berlin wieder aufläuft. Das müssen wir von Tag zu Tag sehen.“

Gerade noch rechtzeitig zum Schlussspurt der Bundesliga-Hinrunde wo es neben Berlin noch gegen Werder Bremen sowie Neuers Ex-Verein FC Schalke 04 geht, bevor die Weltmeisterschaft in Katar beginnt.

Quelle: sueddeutsche.de/