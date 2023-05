Investition mit Weitblick: Lothar Matthäus kauft Fußball-Verein – Als Experte seines Fachs verfügt Lothar Matthäus fraglos über einen gewissen Weitblick in Sachen Fußball und tritt dazu nun mit einer Investition in die Zukunft auch den Beweis an. Gemeinsam mit zwei Partnern hat sich der 62-Jährige mit den Accra Lions nämlich einen ghanaischen Erstligisten-Klub gekauft.

Laut „Bild“ stehen dem Weltmeister von 1990 Frank Acheampong und Oliver König zur Seite.

Acheampong ist aktiver Profi, der aktuell in der chinesischen Super League beim Shenzhen FC spielt, in Europa jahrelang bei den Belgiern von RSC Anderlecht unter Vertrag stand und außerdem bereits 23 Länderspiele für Ghana bestritten hat.

König wiederum ist ehemaliger Sportvermittler und seit Januar Präsident des Vereins, welchem mit dem ehemaligen ghanaischer Fußballprofi Ibrahim Tanko als Sportdirektor ein weiteres hierzulande bekanntes Gesicht angehört.

Wie es heißt, hätte Matthäus dem Trainingsgelände in der Hauptstadt des westafrikanischen Staates kürzlich einen Besuch abgestattet und dabei auch seine Beweggründe gesprochen, in den Verein einzusteigen.

„Natürlich ist es ein Business-Modell. Ghana hatte schon immer ein riesiges Potenzial an Talenten, das sieht man an der Nationalelf.“

„Loddar“ weiter: „Wir wollen junge Spieler nach Europa bringen. Auf seriösem Weg und schon gut ausgebildet. Deshalb wird hier auch ins Trainingsgelände investiert.“

Mit dem Tabellenneunten der Ghana Premier League hat Matthäus dabei sicherlich keine schlechte Wahl getroffen, liegt das Durchschnittsalter der Mannschaft doch bei gerade einmal 18,9 Jahren.

