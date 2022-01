Frauen und Fußball, das passt – vor allem, weil der Frauenfußball von Jahr zu Jahr immer mehr an Popularität gewinnt. Hier in Deutschland sind die Damen echte Stars, auch weil die Nationalelf international schon etliche bemerkenswerte Erfolge gefeiert hat. Die Damen des Fußballsports überall auf der Welt zeigen jedoch nicht nur, dass sie tolle Sportlerinnen sind, sondern auch wirklich attraktive Mädels. Diese Girls widerlegen immerzu auch ein Vorurteil, das es beim Damenkick nur „Mannsweiber“ gäbe. In Zeiten von Instagram, Twitter und Co. zeigen die Fußballerinnen einiges, was sie so außerhalb des Platzes treiben.

Und da tauchen etliche heiße Fotos auf, auf denen sie gerne freizügig ihre durchtrainierten Körper präsentieren. Ja, da schauen wir Männer gerne hin, wenn die Mädels mal ganz ohne Trikot, Stutzen und Fußballschuhe herumlaufen und ganz auf Bikinis, Kleider und Highheels setzen. Ganz egal, ob es sexy Strand-Schnappschüsse der hübschen Spielerinnen sind, sie ihre Körper beim Training stählen oder sich bei einem Playboy-Shooting winden. In unserem neuen Men’s Ten widmen wir uns deshalb diesen Schönheiten des Fußballs und präsentieren euch die heißesten Fußballerinnen!

Platz 20. Lena Goeßling

Die hübsche Bielefelderin spielt mittlerweile seit sieben Jahren in der Damenmannschaft des VFL-Wolfsburgs. Die blonde Mittelfeldspielerin steht zudem seit 2008 im Aufgebot der Nationalmannschaft. Ein Hingucker schlechthin, wie übrigens auch ihre bunten Fußballschuhe!