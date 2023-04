Gender- und Klimakleber-Aussagen Rudi Völlers: DFB reagiert auf Interview – Wohl jeder deutsche Fußballfan kennt Rudi Völler. Eine lebende Legende, die schon als Spieler, Trainer oder Sportdirektor die Welt rund um das runde Leder geprägt hat. Aktuell steht er als Nationalmannschaftsdirektor des DFB vor der Aufgabe, die deutsche Auswahl zum Sieg zu führen. Die Europameisterschaft 2024 soll für das deutsche Team dank Rudi Völlers geballter Fußballexpertise zum Erfolg werden. Klar ist: Völlers Fachwissen ist gefragt – auch in Interviews. Nun hat er sich auch zu gesellschaftspolitischen Fragen geäußert und dabei Spuren hinterlassen, die einigen wenigen nicht schmecken.

Im Gespräch mit der „Frankfurter Rundschau“ ging es nicht nur um die bevorstehende Europameisterschaft. Es ging auch um die Armbinde des Anstoßes der Katar-WM und deren Folgen innerhalb des DFB. Auch die Diskussion um den Klimawandel war ein Thema. Dabei machte Rudi Völler wohl keinen Hehl daraus, was er von den sogenannten Aktivisten der Letzten Generation hält. Wie „Watson“ berichtet, äußerte sich Völler auch zum Thema Gendern – und das dem Bericht zufolge sehr „kontrovers“: Er ist dagegen.

Der Interviewer fragte Völler ursprünglich nach seinem Social-Media-Auftritt

Dabei kam die Fußball-Legende ganz selbstverständlich auch zum Thema des Genderns, betonte von sich aus: „Ich werde übrigens nicht gendern.“ Einen Grund für seine Aussage nannte er auch. Er verwies auf Hanau, Völlers Geburtsstadt. Diese ist auch unter dem Namen „Gebrüder-Grimm-Stadt“ bekannt. Denn die Grimms sammelten nicht nur die wohlbekannten klassischen Märchen, sondern waren auch Liebhaber der Sprachwelt. Auf genau diese Verdienste nahm Völler Bezug:

„Deshalb kann ich als Hanauer mit voller Überzeugung sagen, dass ich an der alten Schreibweise festhalten werde.“ Beim DFB war man dem „Watson“-Artikel zufolge wohl nicht sonderlich angetan von dieser persönlichen Überzeugung Völlers. Im aktuellen Podcast der Reihe „Kicker meets Dazn“ mit Alex Schlüter und Benni Zander kam das Thema im Intro zu einem Talk mit Völler über die kommende EM jedenfalls wieder auf den Tisch.

DFB fokussiert Diskussionsthemen auf den Sport

Benni Zander erklärt in der Einleitung des Podcasts, dass er gerne auch andere Themen als Fußball in der Diskussion angesprochen hätte. Er nimmt direkt Bezug auf das „Genderinterview“ und erklärt, dass er selbst eine andere Meinung dazu habe. Der DFB wolle aber in Zukunft den Fußball in den Mittelpunkt stellen. Deshalb habe man darum gebeten, nur sportliche Fragen zu stellen. Zander vermutet in der Entscheidung eine direkte Reaktion auf Völlers Position zum Thema Gendern.

Vielleicht könnte man die thematische Einschränkung des DFB auch als „Lehre aus diesem Interview“ interpretieren. Zwar zeigte sich Rudi Völler im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau auch an Themen außerhalb des Fußballs interessiert. Mit solchen Interviews könnte es aber vorerst vorbei sein.

