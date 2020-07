Mann mit Prinzipien: Gladbach-Fan weigert sich in Game-Show, Köln zu sagen – Es gibt Männer, die haben einfach Prinzipien. Unbeugsame Grundsätze, an denen man einfach nicht rüttelt, egal was passiert. So eben auch der Herr aus diesem Ausschnitt aus einer Gameshow. Der bekennende Gladbach-Jünger soll dort „Köln“ antworten, um zu gewinnen. Doch der Mann weigert sich.

Es ist beinahe schon eine Sage, warum die Fans der Kölner und der Gladbacher sich bei so überschaubarem Abstand dermaßen spinnefeind sind. Zurückgehen soll alles auf die seligen Zeiten während der 60 Jahre, als Hennes Weisweiler zu Ehren das Kölner Maskottchen dessen Namen erhielt.

Der Zögling von Sepp Herberger heuerte aber nach mehreren Zerwürfnissen 50 Kilometer weiter nördlich bei den Gladbacher Borussen als Trainer an und schmiedete aus einem Regionalliga-Kader durch geschicktes Handeln und junge Talente ein Spitzenteam von Europaformat. Seine „Fohlen-Elf“ heimste etliche bedeutsame Pokale ein.

Die Rivalität der Vereine spitzte sich im Laufe der Jahre immer weiter zu. Die Wut griff auf die Fans über: Weisweiler hatte ihrem Club den Rücken gekehrt und ihm zu allem Überfluss auch noch einen mehr als starken Konkurrenten herangezüchtet. Es brachen erbitterte Konflikte aus und schon in den 70er Jahren kam es auf den Tribünen zu Flaschenwürfen und Krawallen sein.

Kann man dem Herrn aus diesem Clip seine Reaktion da wirklich verdenken?

Quelle: fumsmagazin.de