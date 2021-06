Fußball: TV-Angebot zur neuen Fußballsaison noch komplizierter – Damals, da reichte noch ein Sky-Abonnement, um auf einem Sender ein Fußball-Komplettpaket zu bekommen. Wer heute alle Spiele der Ersten Bundesliga, Zweiten Liga, Champions League oder den DFB-Pokal schauen will, muss in den sauren Apfel beißen und sich bei mehreren Anbietern ein Abo kaufen.

Dies wird zur neuen Saison noch komplizierter. Denn die Übertragungsrechte teilen sich nun DAZN, Sky, Amazon, Magenta TV und die Öffentlich-Rechtlichen. Wir geben euch einen Überblick, bei welchem Anbieter ihr welche Fußball-Spiele sehen könnt.

DAZN

DAZN hat sich mittlerweile zum Big Player in Sachen Fußball-Übertragungen hochgeschraubt. So zeigt DAZN in der kommenden Saison neben 106 Bundesligaspielen, wozu alle Freitags- und Sonntagspartien gehören, fast die gesamte Champions League. Einzig das CL-Topspiel am Dienstag überträgt man nicht. Darüber hinaus kann man auf DAZN die Spiele der spanischen La Liga, die der Serie 1 in Italien sowie die Spiele der französischen Ligue 1 sehen. Ab Sommer 2021 kostet ein Monatsabo bei DAZN 14,99 Euro, wahlweise auch als Jahresabo für 149,99 Euro.

Der große Verlierer: Sky

Ohne Frage ist Sky, gerade was sowohl die Champions League- als auch Bundesligarechte betrifft, der große Verlierer. So zeigt Sky in der kommenden Saison nur noch die 200 Samstagsspiele der Bundesliga. Hinzu kommen die Partien in den englischen Wochen, die Erstliga-Relegation sowie der Supercup. Zudem hat Sky alle Spiele der Champions League verloren. Womit Sky allerdings werben kann: Man hat die Rechte an der 2. Bundesliga inne.

Die wird bekanntlich so attraktiv wie nie – mit Vereinen wie FC Schalke 04, Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf, FC St. Pauli, Hamburger SV, Dynamo Dresden, Hansa Rostock oder dem 1. FC Nürnberg. Hinzu kommen alle Spiele des DFB-Pokals und auch die der Premier League. Das Bundesliga-Paket kostet bei Sky 30 Euro monatlich. Das Sport-Paket mit DFB-Pokal, Premier League und Formel 1 22,50 Euro im Monat.

Der neue Spieler bei der Fußball-Übertragung: Amazon Prime

Auch Amazon mischt nun im Fußball mit. So zeigt der Streamingdienst ab September für die kommenden drei Jahre das Dienstags-Topspiel der Champions League exklusiv. Hier kostet das Monatsabo 7,99 Euro. Aber Achtung, das Abo ist nur jährlich kündbar.

Magenta TV

Auch die Telekom zeigt mit ihrem Magenta TV Live-Fußball. Neben Eishockey der DEL und Basketball werden ab der neuen Saison alle Spiele der Dritten Liga gezeigt. Dazu kommen alle Spiele der Frauenfußball-Bundesliga. In Anspruch können dieses Angebot allerdings nur Telekom-Kunden nehmen: nach einem ersten kostenfreien Jahr für 4,95 Euro im Monat.

Fußball im Free-TV

Zu guter Letzt haben wir noch den Fußball bei den Öffentlich-Rechtlichen, dessen Spiele im Free-TV gezeigt werden. So wird Sat.1 insgesamt neun Live-Spiele der Fußball-Bundesliga pro Saison übertragen. Neben dem Supercup kommen hier ausgewählte Erstliga-Partien am 1., 17. sowie 18. Spieltag hinzu. Ebenfalls werden vier Relegationsspiele zu sehen sein sowie das Auftaktspiel der Zweiten Bundesliga.

Sport1 wird indes neben Sky die neuen Samstags-Spiele der Zweiten Liga um 20.30 Uhr im Free-TV zeigen. Während die ARD neun Spiele des DFB-Pokals übertragen wird, hat Sport1 den Zuschlag für vier weitere Top-Spiele bis zum Viertelfinale erhalten. Das Finale der Champions League wird neben DAZN auch im ZDF ausgestrahlt.

Bezüglich der Europa League und der neuen Conference League hat sich RTL alle Free-TV- und Pay-TV-Rechte gesichert. Die Spiele werden sowohl bei RTL als auch bei Nitro sowie dem Videoportal TV Now gezeigt.

Quelle: reviersport.de