Fußball-Studie: FC Bayern nicht mehr der beliebteste Verein – Der FC Bayern München stand im Ranking der beliebtesten Bundesliga-Vereine jahrelang an der Spitze. Laut einer Studie wurde der König nun aber vom Thron gestoßen – und das ausgerechnet vom Erzrivalen.

Seit acht Jahren wird die Erhebung bereits vom SLC Management aus Nürnberg durchgeführt, doch es ist das erste Mal, dass Borussia Dortmund den Sieg unter den 18 Erstligisten der vergangenen Saison davonträgt und die Bayern auf den zweiten Platz deklassiert.

Auch Borussia Mönchengladbach sackte einen Platz herab und hat hinter Eintracht Frankfurt damit nun den vierten Rang inne. Auf Platz fünf positioniert sich der 1. FC Köln, der von allen Vereinen mit Blick auf die absoluten Punkte den größten Sprung gemacht hat.

Der große Verlierer der Befragung von rund 30.000 Personen aus relevanten Zielgruppen ist der Hertha BSC, der vom achten Platz auf Rang 15 abstürzte.

Über die beste tabellarische Verbesserung konnte sich indes Bayer Leverkusen freuen, stieg die Werkself doch von Platz 17 auf Rang 11.

Als Aufsteiger der vergangenen Spielzeit stieg der VFL Bochum direkt auf dem neunten Platz ein, Bielefeld schaffte es nur auf Platz 16 vor dem FC Augsburg und der SpVgg Greuther Fürth.

Die Autoren der Studie legten für das Ranking 18 Kriterien an – etwa, wie groß die Zahl der Mitglieder und Fanclubs der jeweiligen Vereine ist oder wie hoch die Reichweiten bei TV-Übertragungen und in den sozialen Medien sind. Doch auch eher subjektive Aspekte wie Image und Attraktivität spielten in der Befragung eine Rolle.

Quelle: welt.de