Spieler des KSC veräppeln HSV – Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen – so geht es aktuell dem Hamburger SV, der auf unglaubliche Art und Weise ein weiteres Mal den Aufstieg in die 1. Fußball-Bundesliga vermasselt hat. Der einstige Bundesliga-Dino bleibt nach der 1:5 Pleite am letzten Spieltag gegen Sandhausen auf Platz vier und dreht eine weitere Runde in der Zweiten Bundesliga.

Die Fußballwelt schüttelt nach dem erneut epischen Scheitern entweder den Kopf oder lacht sich ins Fäustchen. Denn Schadenfreude ist die schönste Freude. So zu sehen in einem Kabinenvideo des Karlsruher SC.

Nach ihrem Klassenerhalt am letzten Spieltag wurde natürlich ordentlich gefeiert. Und da ließen es sich die Spieler des KSC nicht nehmen, bei ihrer Kabinenparty einen hämischen Wink nach Hamburg zu schicken. So sangen sie den Scooter-Song „One“ (Always Hamburg), den die HSV-Fans als eines ihrer Vereinslieder nutzen.

Eine witzige Geschichte, die selbst HSV-Fans ihnen wohl nicht übel nehmen dürften. Während der HSV vor allem in der Rückrunde der Saison dilettantisch Punkte verspielte und ein Ende mit Schrecken erlebte, feiert der KSC mit ihrem Klassenerhalt ein Happy End und feiert diesen wie eine Meisterschaft. Ein Segen für eine ganze Region, nicht in die Dritte Liga geschubst worden zu sein.

Somit treffen beide Teams in der neuen Saison erneut in der Zweiten Liga wieder aufeinander. Vielleicht gibt es dann auf dem Rasen ja die passende Antwort auf die KSC-Verarsche, Rache ist ja bekanntlich süß!