Fußball satt bei MagentaSport: Telekom integriert "Sportdigital FUSSBALL" – MagentaSport hat eine Erweiterung seines Live-Angebots angekündigt. Ab dem 17. August haben Abonnenten des Dienstes direkten Zugang zu "Sportdigital FUSSBALL", einem Sender, der über 20 internationale Fußballwettbewerbe überträgt. Kunden können sich auf rund 1.000 Livespiele, diverse Zusatzformate und Highlight-Sendungen aus der ganzen Welt freuen.

Die Ligen Portugals, Brasiliens und Argentiniens sowie zahlreiche Länderspiele und der spanische Pokalwettbewerb Copa del Rey sind nur einige der im Programm enthaltenen Highlights. Fußballstars wie Messi, Di Maria, Kroos, Haaland, Salah, Lewandowski und Podolski sind ebenfalls Teil des Angebots.

"Sportdigital FUSSBALL" ergänzt bestehendes Fußball-Portfolio

MagentaSport bietet bereits eine umfangreiche Palette an internationalen Fußball-Inhalten an, einschließlich des Coupe de France mit über 35 Live-Spielen und nationalen Wettbewerben wie der kompletten 3. Liga und der Frauen-Bundesliga. Als neue Ergänzung in der Frauen-Bundesliga wird Tabea Kemme als Expertin und Botschafterin des Frauenfußballs in Erscheinung treten. Die Top-Spiele der Regionalliga West und attraktive Testspiele sind ebenfalls Teil des Angebots.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, betonte die Bedeutung der Integration von "Sportdigital FUSSBALL": "Wir bringen internationalen Spitzenfußball direkt in die MagentaSport-Welt. Unser Fußballangebot wird durch eine Reihe von Top-Events, renommierten Klubs und internationalen Stars aufgewertet und erweitert. Es gibt viele Schätze in diesem Portfolio, die entdeckt werden möchten."

"Sportdigital FUSSBALL" - ein breites Spektrum an internationalen Fußball-Wettbewerben

"Sportdigital FUSSBALL" bietet unter anderem Top-Wettbewerbe wie den spanischen Pokal, den englischen Ligapokal, die Liga und den Pokalwettbewerb in den Niederlanden sowie die portugiesische Liga. Darüber hinaus sind Spitzenklubs wie Real Madrid und FC Barcelona in den spanischen Pokalwettbewerben, der Copa Del Rey und der Supercopa, vertreten.

Zudem sind weitere Kontinentalwettbewerbe in Asien, Afrika und Südamerika im Programmangebot enthalten. Insgesamt bietet "Sportdigital FUSSBALL" über 20 internationale Fußball-Wettbewerbe aus sechs Kontinenten. Die Spiele werden nach einem linearen Programmschema ausgestrahlt, das morgens Live-Partien aus Asien und Ozeanien, mittags und nachmittags aus Europa, und abends sowie nachts aus Mittel- und Südamerika vorsieht.