Transfermarkt: Jürgen Klopp will Thiago nach Liverpool holen – Die Bundesliga-Saison wurde nach dem Corona-Lockdown zu Ende gespielt. Auch in England steht man kurz vor dem Saisonfinale. Jetzt folgt die intensive Zeit der Spieler-Transfers, um die Teams für die nächste Saison zu stärken. Und da bahnt sich nun ein Top-Transfer an – zwischen dem englischen Meister FC Liverpool und dem FC Bayern München.

Im Fokus steht hierbei Bayerns Mittelfeldspieler Thiago. Während der FCB gerne mit ihm verlängern würde, scheint Thiago aber mit Wechselgedanken zu spielen. Mittlerweile ist klar, warum, denn laut der „Bild“ hat Liverpools Teammanager Jürgen Klopp nun grünes Licht für einen Transfer Thiagos zu den „The Reds“ gegeben.

Das kommt nun auch nicht gerade überraschend, schließlich wird seit Wochen über das Interesse Liverpools an Bayerns Mittelfeldstar spekuliert. Bis dato war man an der Anfield Road aber wohl noch unschlüssig, da Thiago mit seinen 29 Jahren bei einem späteren Wiederverkauf keinen Gewinn mehr einbringen würde. Aber was interessieren Gedanken von gestern.

Jürgen Klopp will demnach offenbar den Spanier in seinen Reihen wissen, um in der kommenden Saison den Meistertitel zu verteidigen. Laut „Bild“ besteht sogar „weitestgehend“ Einigkeit zwischen dem FC Liverpool und Thiago, was einen Wechsel betrifft. Aktuell läuft wohl der Ablösepoker zwischen beiden Vereinen.

Der FC Bayern verlangt für seinen Mittelfeldmann angeblich 40 Millionen Euro, Liverpool will jedoch nur 25 Millionen Euro investieren. Es wird spannend …

Quelle: sport.de