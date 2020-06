Die Corona-Krise und der Fußball waren bis dato keine Freunde. Wir sprechen natürlich von den aktuellen Geisterspielen ohne Fans im Stadion. Vieldiskutiert und wohl doch von Nöten, um den Vereinen zu helfen und noch mehr die pausierten Fußballligen saisontechnisch zu Ende zu spielen.

Selbstverständlich unter strengen Auflagen und Einschränkungen. In den Niederlanden geht man indes einen Schritt weiter zur Normalität. Wie nun bekanntwurde, wird bei unseren Nachbarn ab September wieder vor Zuschauern gespielt. Das hört sich doch hoffnungsvoll an, auch wenn der niederländische Profifußball sich dafür massiven Einschränkungen gegenübersieht.

Wie der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte erklärte, dürfen die Fans ab September wieder ins Stadion. Zwischen jedem Zuschauer muss allerdings ein Sicherheitsabstand von anderthalb Metern bestehen. Das bedeutet für die Vereine zwar weniger Zuschauer, aber immerhin besser als vor komplett leeren Rängen zu spielen.

Eine weitere Auflage betrifft dann die Stadionatmosphäre selbst. Denn Gesänge und Sprechchöre sind verboten, wildes Rumgeschreie und Anfeuern auch, um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Also doch Geisterspiele? Irgendwie schon, welcher Fan jubelt denn still und leise?

Auf der einen Seite ist es schön, wieder vollere Ränge zu sehen, aber auf die so sehr vermisste Stimmung muss man wohl weiterhin verzichten. Für die Vereine selbst ist es dennoch eine Wohltat, kommen doch so zumindest teilweise wieder Zuschauereinnahmen zusammen. Darüber hinaus will man sich für den Saisonstart in den Niederlanden laut KNVB-Sportdirektor Eric Gudde an den Maßnahmen, der Organisation sowie der Umsetzung des deutschen Bundesliga-Restarts orientieren.

Quelle: express.de