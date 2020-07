Compilation: Die lustigsten Schiedsrichter-Momente – Auch wenn nicht immer alles richtig läuft, und viele Menschen da anderer Meinung sein mögen, zählt der Schiedsrichter-Beruf zu den wohl respektabelsten überhaupt. Und zwar sportartenübergreifend.

Es steht dabei aber natürlich außer Frage, dass deutlich mehr Aufmerksamkeit und Druck auf Schiris liegt, die sich in hoch dotierten Ligen verdingen. Hoch dotiert nicht nur in Sachen Geld, sondern auch, was die Herzen der Fans betrifft. Eine vermeintlich falsche Entscheidung, und man macht sich zur Zielscheibe.

Die Zeiten, in denen einem Schiri der gleiche Respekt entgegengebracht wird wie einem Lehr… noch mal von vorne: Die Zeiten, in denen Schiedsrichtern der gebührende Respekt gezollt wird, sind schon lange vorbei. Sei es seitens der Fans, aber oft auch seitens der Spieler, die mitunter nicht weniger rotzfrech sind.

Mit Blick auf so manch bekanntgewordenen Bestechungsskandal ist das zum Teil sicher auch ein hausgemachtes Problem. Unterm Strich muss man sich aber stets vor Augen halten, dass Schiris am Ende auch nur Menschen sind. Und zwar solche, die dazu bereit sind, sich der enormen Verantwortung zu stellen, die ihr Job mit sich bringt.

Jeder der gerne mal skandiert, was man einem Schiedsrichter so alles antun sollte, nur weil dieser mal nicht im Sinne der Heimmannschaft entschieden hat, sollte sich mal fragen, ob er selber die Eier hätte, sich einer solchen Aufgabe vor grölendem Publikum zu stellen.

Aber natürlich ist der Alltag des Schiedsrichters nicht nur von Dramen und brennenden Autos geprägt. Es gibt durchaus auch lustige Momente, von denen wir euch im Folgenden einen bunten Strauß Komisches präsentieren möchten. Wobei es auch hier nicht immer friedlich zugeht…