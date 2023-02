Die besten Fans in Europa

Im europäischen Fußball gibt es zahlreiche Vereine, deren Aushängeschild ihre Fans sind. Schließlich sorgen sie mit ihren Gesängen und Choreos dafür, dass jedes Spiel erst richtig zu einem atmosphärischen Spektakel wird.

Die britische Sportwebseite „1sports1“ hat sich das Ganze mal näher angesehen und ein Ranking mit jenen Vereinen in Europa erstellt, die mit ihren Anhängern für die beste Stimmung und Atmosphäre in den Stadien sorgen. Natürlich basiert diese Auswertung auf eigenen Beobachtungen, weshalb dem Ranking definitiv ein subjektiver Touch anhaftet.

Borussia Dortmund berühmt-berüchtigt

Aber diese Rangliste könnte dennoch als Gradmesser dienen. Für „1sports1“ jedenfalls hat ein deutscher Verein die besten Fans: das ist Borussia Dortmund mit seinem Signal Iduna Park. Vielmehr noch, der BVB rangiert im Stimmungsranking sogar an der europäischen Spitze. Die Sportwebseite begründet dies mit den Worten: „Das schwarz-gelbe Meer aus Dortmund-Fans füllt das größte Stadion in Deutschland problemlos an jedem Spieltag.“

Weiter kommentierte man: „Kein anderer Verein kann der Welt so eine unglaubliche Ansicht bieten. All die Fans, Flaggen und Banner in Schwarz und Gelb wirken wie eine Naturgewalt auf die Gästefans und den Gegner. Wenn dieser furchterregende Anblick mit leidenschaftlichen und lauten Gesängen kombiniert wird, wird die Atmosphäre elektrisierend.“ Den Dortmundern folgen Celtic Glasgow und deren Celtic Park sowie Galatasaray Istanbul im Nef Stadyumu.

Die Top 15

01. Borussia Dortmund / Signal Iduna Park

02. Celtic / Celtic Park

03. Galatasaray / Nef Stadyumu

04. Roter Stern Belgrad / Rajko Mitic Stadion

05. Olympiakos Piräus / Karaiskakis Stadion

06. Besiktas / Vodafone Park

07. Neapel / Diego Armando Maradona Stadion

08. Newcastle United / St. James Park

09. Athletic Bilbao / San Mames

10. Leeds United / Elland Road

11. Liverpool / Anfield

12. St. Etienne / Stade Geoffroy-Guichard

13. Fenerbahce / Sukru Saracoglu Stadium

14. Rangers / Ibrox

15. Feyenoord / De Kuip

