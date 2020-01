Autor: Bernhard Trecksel

Winter-Wm Spielplan: DFL plant Bundesliga-Spiele parallel zur WM – Im Winter findet die Weltmeisterschaft in Katar statt. Doch das stiftet Verwirrung bei den Nationalliga-Spielen. Denn wenn es nach der bundesliga-verantwortlichen DFL geht, werden die Spielpläne nicht an dem Mega-Event vorbei gestaltet, Ligaspiele sollen also auch während des Zeitraums vom 21. November bis zum 18. Dezember 2020 während der WM stattfinden.

Heißt konkret: Während der WM läuft die Bundesliga vergleichsweise normal weiter.

DFL-Kommissionsmitglied Bundesliga Frank Baumann dazu in der „Bild“:

„Wir werden unsere Spieler ganz sicher nicht zehn Wochen in den Urlaub schicken, sofern sie nicht bei der WM sind. Denkbar ist, dass sie ein oder zwei Wochen Zeit zur Regeneration erhalten: Möglich ist, dass es parallel zur WM Spielrunden der Bundesligisten gibt. Wie die geartet sein könnten, wird in den nächsten Wochen erarbeitet.“

Für die Bundesliga sei bereits geplant, dass es mit dem Spielbetrieb ab dem WM-Viertelfinale direkt weitergehe.

Ein Großteil der teilnehmenden Spieler wäre dann bereits aus dem WM-Turnier ausgeschieden. Allerdings würden somit nicht alle neun Begegnungen eines Spieltags stattfinden – jene Clubs, die über besonders hohe Anteile an Nationalspielern verfügten, hätten in der Zeit spielfrei.

Diese Vereine sollen demnach zu einem späteren Zeitpunkt zu Nachholspielen antreten. Nach diesem System sei es möglich, auch während der Weltmeisterschaft zwei oder drei Spieltage stattfinden zu lassen. Anstoß wäre dann allerdings am Nachmittag, da der Anpfiff für die WM-Spiele am Abend erfolgt.

Quelle: ran.de