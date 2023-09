Fußball: DFB hat wohl neuen Nationaltrainer gefunden – Mehreren Medienberichten zufolge hat sich der DFB nun wohl auf einen neuen Nationaltrainer festgelegt. Wie es heißt, soll Julian Nagelsmann die deutsche Nationalelf bis zur EM 2024 unter seine Fittiche nehmen. Zunächst hatten „Bild“ und „Kicker“ diese Nachricht verkündet, gegenüber dem „Spiegel“ wurde diese Info nun bestätigt.

Wie es heißt, müssten nur noch einige Details bezüglich des Vertrages geklärt werden, das Monatsgehalt wird auf 400.000 Euro beziffert.

Wie der Deutschen Fußball-Bund dem „Spiegel“ zufolge erklärte, habe es am Dienstag ein erstes Treffen von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Rudi Völler mit Nagelsmann gegeben. Man sei laut Neuendorf in „guten Gesprächen“.

Nagelsmann würde damit in die Fußstapfen von Hansi Flick treten, der am 10. September wegen ausbleibender Erfolge seinen Job als Nationaltrainer aufgeben musste. Am Abend zuvor hatte die deutsche Elf ihr drittes Spiel in Folge verloren – mit enttäuschenden 1:4 gegen Japan.

Vonseiten des FC Bayern war zuvor schon signalisiert worden, dass man sich nicht gegen ein Engagement des dort noch unter Vertrag stehenden Nagelsmann sperren würde. Man wolle den Vertrag mit dem Ex-Coach auflösen und den 36-Jährigen ablösefrei zum DFB wechseln lassen – gültig wäre der Vertrag eigentlich noch bis 2026, Nagelsmann hätten rund 20 Millionen zugestanden.

Nachdem Sportdirektor Völler übergangsweise – und erfolgreich – eingesprungen war, stehen für die Nationalelf unter ihrem neuen Trainer nun die ersten Spiele gegen die USA und Mexiko an.