Fußball Bundesliga: Spielplan für die 1. und 2. Liga veröffentlicht – Noch läuft die Europameisterschaft 2021 und die Vereine der Ersten sowie der Zweiten Bundesliga befinden sich in der Sommerpause. Während sich die Klubs in dieser Zeit um den Kaderauf- und umbau bemühen und die ersten Trainingslager der Sommervorbereitung angehen, blicken sie gebannt auf die Spielpläne der neuen Saison 2021/2022.

Diese wurden nun von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) veröffentlicht. Los geht es direkt mit einer sehr interessanten Partie. Denn im ersten Spiel, am Freitag, den 13. August um 20.30 Uhr, empfängt Borussia Mönchengladbach den Deutschen Meister Bayern München zum Traditionsduell. Auch wenn die folgenden Partien noch nicht exakt terminiert sind, treffen nach dem Eröffnungsspiel am Samstag oder Sonntag unter anderem Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt aufeinander.

Für Aufsteiger Bochum geht es nach Wolfsburg und Mit-Aufsteiger Greuther Fürth muss beim VfB Stuttgart antreten. Der Bundesliga-Kracher zwischen dem BVB und Bayern München steigt in der kommenden Saison erst am 14. Spieltag und das Rückspiel am 31. Spieltag, was bei einem Meisterschaftsrennen ziemlich spannend werden könnte.

Den kompletten Spielplan der Bundesliga-Saison 2021/22 findet ihr HIER zum Download.

In diesem Jahr wird aber auch die Zweite Bundesliga so richtig spannend werden. Mit den Abstiegen der Traditionsvereine Werder Bremen und Schalke 04 ins Unterhaus, dazu die Aufstiege von Dynamo Dresden und Hansa Rostock – all das macht die Zweite Liga zu einer der stärksten und interessantesten aller Zeiten.

Die Saison 2021/22 startet hier dann auch direkt mit einem wahren Kracher-Duell: So empfängt der Hamburger SV den FC Schalke 04, der nach der katastrophalen Abstiegssaison unter Zugzwang steht. Das Eröffnungsspiel findet bereits am 23. Juli 2021 um 20.30 Uhr statt, schließlich startet die Zweite Liga bereits drei Wochen früher als die Bundesliga.

In der Saison kommt es dann immer wieder zu heißen Partien. So findet das Nord-Derby zwischen Absteiger Werder Bremen und dem HSV am 7. Spieltag statt, das Hamburg-Derby zwischen dem Hamburger SV und St. Pauli bereits am 3. Spieltag. Den Ost-Kracher zwischen den Aufsteigern Rostock und Dresden gibt es eine Woche später, am 4. Spieltag.

Den kompletten Spielplan der Zweitliga-Saison 2021/22 findet ihr HIER zum Download.

