Am kommenden Wochenende rollt nach der langen Corona-Auszeit wieder der Ball in der Ersten sowie Zweiten Bundesliga. Somit bekommen alle Fans mit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab dem 16. Mai 2020 endlich Abwechslung in ihren corona-diktierten Alltag. Immerhin gab es eine neunwöchige Zwangspause, so komplett ohne Fußball.

Zwar wird in den Geisterspielen vor leeren Rängen gegen den Ball getreten, aber zumindest kann so die Saison gerettet werden. Wer kein Sky-Abo hat oder sich die Leere in den Stadien nicht anschauen mag, kann weiterhin alle Spiele der Saison einfach bei Amazon hören – und das vollkommen kostenlos.

Das kann durchaus spannender sein als im TV. Zumal es im Audio-Livestream am Samstag ab 15:30 Uhr unter anderen direkt losgeht mit dem Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04.

Amazons Audio-Livestream zur Bundesliga umfasst umfangreiche Live-Berichterstattungen für jedes Einzelspiel in voller Länge mit Analysen, Interviews und Musik, flankiert von jeweils 15 Minuten Vor- und Nachberichterstattung sowie einer Halbzeitanalyse.

Außerdem gibt es die Amazon-Konferenz ohne Unterbrechung. Das Ganze ist natürlich kostenlos und über die Amazon Music App auf Amazon Fire-Geräten (FireTV), iOS, Android und auf dem Desktop-Computer verfügbar. Das einzige, was man braucht, ist ein Amazon-Konto.

Das Angebot des Audio-Livestreams erstreckt sich generell für alle Partien der Bundesliga, 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und Champions-League-Spiele mit deutscher Beteiligung. Für viele Fußball-Fans also eine echte, kostenfreie Alternative zum TV!