Luka Jovic vor Rückkehr in die Bundesliga? – Das Transfer-Karussell in der Bundesliga dreht sich aktuell wild, allerlei Gerüchte inklusive. Dabei lässt eines besonders aufhorchen: Laut der spanischen Nachrichtenagentur „EFE“ soll Luka Jovic geäußert haben, dass er zurück in die Bundesliga will. Genauer gesagt zu seinem alten Klub Eintracht Frankfurt, dem Verein, wo er sich zum Stürmer-Star spielte und daraufhin zu Real Madrid wechselte.

Würde Luka Jovic zurückkehren, wäre das ein echter Transfer-Kracher, den vor allem die SGE-Fans frenetisch feiern würden. Laut der Aussage Jovics würde er gerne im wohlbekannten Umfeld der Eintracht gerne wieder Spielpraxis sammeln, weshalb er sich für eine Leihe ausspricht. Denn bei seinem aktuellen Verein Real Madrid läuft es nicht gut für den Stürmer.

Beim letzten Spiel gegen Real Sociedad ließ Coach Zinedine Zidane Jovic auf der Bank schmoren und zog ihm sogar die Youngster Marvin Park sowie Federico Valverde vor. Der Serbe hat ohne Frage einen schweren Stand in Spanien, daher wäre eine Rückkehr durchaus sinnvoll. Seit er bei Real angeheuert hatte, stand er gerade einmal in 27 Spielen auf dem Platz.

„EFE“ beruft sich auf Quellen aus dem direkten Umfeld Jovics, der er aus diesem Grund mit einem Leih-Wunsch an die Real-Führung herangetreten sei. Demnach soll Zidane keine Einwände haben. Es läge nun also an beiden Vereinen, einen Weg zu finden. Problematisch könnte derweil das Gehalt von Jovic werden, der für 60 Millionen Euro zu Real wechselte und seitdem zehn Millionen Euro im Jahr verdient.

Wobei, wenn Real hier einen Großteil des Gehalts übernehmen würde, könnte die SGE sich die Rückkehr ihres einstigen Stürmer-Stars leisten und wahrscheinlich auch forcieren.

