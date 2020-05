Noch steht der Fußball in der Corona-Krise still. Doch das könnte nun ganz bald ein Ende haben. Denn Kanzlerin Merkel tritt am Mittwoch mit ihren Ministerpräsidenten zusammen, um über weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen zu beraten.

Ein Thema soll dabei auch der Fußball sein. Und offenbar will man während der Beratungsrunde den Weg freimachen für Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga. Demnach soll dann anscheinend bereits ab kommender Woche wieder gespielt werden – mögliches Ziel eines Bundesliga-Neustarts: der 15. Mai 2020.

Damit würde man einen weiteren kleinen Schritt machen, zurück zum alten Leben vor der Corona-Epidemie. Denn auch große Geschäfte sollen wieder öffnen dürfen. Laut Reuters haben sich darauf nämlich die Vertreter von Bund und Ländern am Montagabend in Vorbereitung auf die morgige Tagung verständigt.

Was den Fußball im Amateurbereich betrifft, so soll das Spielen unter freiem Himmel wieder erlaubt werden. Eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga wäre jedenfalls ein Segen für viele Vereine, die sich seit dem Fußball-Lockdown in einer finanziellen prekären Lage befinden.

Ein weiterer positiver Effekt wäre auch die benötigte Ablenkung für alle Fußballfans, nach den letzten teils doch frustrierenden Wochen. Wobei es hier einen nicht kleinen Teil an Fans gibt, die lieber ganz auf den Sport verzichten würden, statt sich Geisterspiele anzusehen.

Doch ohne Geisterspiele würde es vielleicht bald den einen oder anderen Verein gar nicht mehr geben.

Quelle: t-online.de