Fußball Bundesliga 2023/24: Spielplan für die 1. und 2. Liga veröffentlicht – Noch verweilen die Vereine der Ersten Bundesliga in der Sommerpause, während sich die Klubs der Zweiten Liga bereits in der Saison-Vorbereitung befinden. Während sich alle Klubs aktuell um den Kaderauf- und umbau bemühen, blicken sie gebannt auf die Spielpläne der neuen Saison 2023/24.

Diese wurden nun von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) veröffentlicht. Los geht es direkt mit einer sehr interessanten Partie. Denn im ersten Spiel, am Freitag, den 18. August 2023 um 20.30 Uhr empfängt Werder Bremen den Deutschen Meister Bayern München. Einen Tag später startet der designierte Vizemeister Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln in die Saison.

Für Aufsteiger SV Darmstadt 98 geht es zur Eintracht nach Frankfurt und Mit-Aufsteiger 1. FC Heidenheim muss beim VfL Wolfsburg antreten. Der Bundesliga-Kracher zwischen dem BVB und Bayern München steigt in der kommenden Saison am 10. Spieltag Anfang November.

Den kompletten Spielplan der Bundesliga-Saison 2023/24 findet ihr HIER zum Download.

Spannend geht es in dieser Saison auch in der Zweiten Bundesliga zu. Mit den Abstiegen der Traditionsvereine Hertha BSC und Schalke 04 ins Unterhaus, gepaart mit Vereinen wie dem Hamburger SV, FC St. Pauli, 1. FC Kaiserslautern, Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 oder dem 1. FC Nürnberg, wird es in der kommenden Spielzeit abermals eine extrem starke Zweite Liga geben.

Die Saison 2023/24 startet hier dann auch direkt mit einem wahren Kracher-Duell: So empfängt der Hamburger SV den FC Schalke 04. Das Eröffnungsspiel findet bereits am 28. Juli 2023 um 20.30 Uhr statt, schließlich startet die Zweite Liga immer früher als die Bundesliga. Mitabsteiger Hertha BSC Berlin muss am ersten Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf antreten.

Den kompletten Spielplan der Zweitliga-Saison 2023/24 findet ihr HIER zum Download.