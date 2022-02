Fußball-Albtraum: Nationalspielerin schießt Eigentor-Hattrick – Im Fußball hat man schon so einiges gesehen und erlebt an Kuriositäten. Von Phantom-Toren über Witz-Elfmeter, von unglaublichen Eigentoren bis hin zu furiosen Slapstick-Einlagen gab es für Fußball-Fans gefühlt alles, worüber man herzhaft lachen oder sich auch aufregen konnte.

Nun aber hat eine Nationalspielerin einen beispiellosen Fußball-Albtraum in Form des wahrgewordenen Eigentor-Horrors erlebt. Die Rede ist von Meikayla Moore, ihres Zeichens neuseeländische Nationalspielerin. Im Spiel zwischen Neuseeland und den USA erwischte die junge Dame den schwärzesten Tag ihrer Karriere. Denn die Verteidigerin schaffte es innerhalb einer Halbzeit, einen lupenreinen Eigentor-Hattrick zu fabrizieren.

31 Minuten für Eigentor-Hattrick

Eigentlich sollte sie ja zur Verhinderung der Tore auf dem Platz stehen, doch der Schuss ging in diesem Spiel komplett nach hinten los. Die Spielerin, die sonst für den FC Liverpool auf dem Rasen steht, brauchte in besagtem Länderspiel gerade einmal 31 Minuten, um den Ball drei Mal ins eigene Tor zu befördern.

Ein denkwürdiger wie tragischer Tag für Meikayla Moore, die mit ihrem Hattrick den Untergang ihres Teams während des SheBelievesCups quasi fast im Alleingang besiegelte. Am Ende ging Neuseeland mit einer satten 0:5-Klatsche gegen die USA baden. Nach ihren drei Eigentoren wurde Moore wenig verwunderlich bereits in der 40. Minute ausgewechselt.

Zuspruch und Mitleid

Nach diesem Desaster bekam die Verteidigerin von allen Seiten Mitleidsbekundungen und Mitgefühl, so schieb die US-Spielerin Ali Krieger auf Twitter: „Ich bin so stolz auf die US-Auswahl, aber ich bin mit dem Herzen bei Moore. Dieses wunderschöne Spiel kann manchmal grausam sein und der heutige Tag stellt sie nicht dar! Ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Druck sie gerade spürt und hoffe, dass sie ok ist.“

Auch die Trainerin von Meikayla Moore, Jitka Klimkova, äußerte sich zum Eigentor-Horror: „Egal auf welchem Level: Jeder Spieler hat großartige Matches und harte Matches. Heute war es für sie ein harter Tag. […] Natürlich ist sie jetzt traurig und enttäuscht. Aber sie ist eine unglaubliche Person und Spielerin, die in dieses Team gehört. Wir stehen in diesem schweren Moment alle hinter ihr.“