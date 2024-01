Franz Beckenbauer: ARD überträgt Gedenkfeier live – Franz Beckenbauer, der am 7. Januar 2024 nach langer Krankheit im Alter von 78 Jahren verstarb, hinterlässt ein riesiges Erbe in der Welt des Fußballs. Seine Karriere, sowohl als Weltklasse-Fußballer als auch als Trainer ist unvergessen. Ihm zu Ehren wird es eine offizielle Gedenkfeier geben.

Genauer gesagt wird am Freitag, den 19. Januar, die Allianz Arena in München Schauplatz dieser besonderen Zeremonie sein, die ab etwa 15:00 Uhr live im Ersten und in der ARD Mediathek übertragen wird. Beckenbauer, auch unter seinem Spitznamen „Der Kaiser“ bekannt, war eine der prägenden Figuren in der Geschichte des deutschen Fußballs und auch beim FC Bayern München.

Ein emotionaler und würdevoller Akt in der Allianz Arena

Die Gedenkfeier in der Allianz Arena verspricht, ein emotionaler und würdevoller Akt zu werden, bei dem das Leben und die Errungenschaften Beckenbauers gewürdigt werden. Es wird erwartet, dass zahlreiche Gäste aus der Welt des Sports, der Kultur und der Politik anwesend sein werden sowie zahlreiche Freunde und Weggefährten Beckenbauers, um gemeinsam den „Kaiser“ zu ehren. Sportschau-Moderatorin Esther Sedlaczek wird die TV-Übertragung leiten.

Aufgrund der Live-Übertragung dieser besonderen Veranstaltung werden ursprünglich geplante Wintersport-Übertragungen verschoben. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: „Das Organisationskomitee in Antholz und die IBU haben das ursprünglich um diese Zeit geplante Biathlon-Rennen vorverlegt. So ist es uns jetzt möglich, sowohl umfassend von der Gedenkfeier für Franz Beckenbauer zu berichten, als auch Biathlon zu zeigen. Dafür danken wir den Verantwortlichen beim Biathlon sehr.“