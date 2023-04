„Fortuna für alle“ ist Revolution im Profi-Fußball: Traditionsverein lässt Fans gratis ins Stadion – Die krisenreichen Jahre scheinen nicht abzuebben. Überall in der Bundesrepublik ächzen die Bürger unter steigenden Kosten nach den Jahren der Corona-Maßnahmen. Alles wird teurer. Entwicklungen, die vor den Ticketpreisen im Stadion keinen Halt machen – sie steigen für den Geldbeutel schmerzhaft an. Doch nun beschreitet ein Traditionsverein einen Weg, um den Fans auf revolutionäre Weise zu helfen.

Wie „Bild“ in Erfahrung gebracht hat, wird der Traditionsklub und Zweitligist Fortuna Düsseldorf in Zukunft einen noch nie da gewesenen Weg beschreiten, um den Fans ihr Fußballvergnügen zu ermöglichen, und zugleich den Verein in der Stadt verankern soll: Bei Ligaspielen sollen die Eintrittskarten demnach kostenlos vergeben werden. Unter dem Slogan „Fortuna für alle“ können mehr als 50.000 Fans des Vereins nach einem neuen Konzept von Chef Alexander Jobst für lau ins Stadion.

Es sind ehrgeizige Pläne:

Der 48-jährige Jobst und sein Team wollen Fortuna Düsseldorf dauerhaft in der Bundesliga einziehen lassen. Der Plan wurde den Informationen von „Sportbild“ unter Berufung auf „Bild“ zufolge am Mittwoch präsentiert. Kernpfeiler des Ganzen wird die enge Kooperation mit der Stadt Düsseldorf sowie erfolgreichen Unternehmen vor Ort darstellen. Demnach wurden mit einigen Top-Firmen schon Verträge besiegelt, die über fünf Jahre laufen sollen. Fortuna Düsseldorf will dabei weitere Partner ins Boot holen.

Das Projekt: Tickets für alle 17 Heimspiele zu sponsern – wohlgemerkt unabhängig davon, in welcher Liga sie stattfinden. Alle sollen kostenlos abgegeben werden. Die Saison 2023/24 dient dabei als Pilot des Unterfangens, die ersten drei Heimspiele sollen demnach gratis besucht werden können. Fans können sich dafür online bewerben – wer Mitglied ist, genießt deutlichen Heimvorteil. Wer im Besitz von Dauerkarten ist, welche dem Artikel zufolge weiterhin verkauft werden, hat seinen Platz gewiss, die Spiele können gegebenenfalls aber kostenlos sein.

Im Verkauf bleiben: Hospitality- und VIP-Pakete

Den Informationen von „Bild“ zufolge soll die Wahrscheinlichkeit hoch sein, dass bereits mehr als die drei Spiele des Pilotprojekts kostenlos besucht werden könnten. Demnach haben schon weitere Unternehmen ihre Bereitwilligkeit erklärt, mit dem Projekt zusammenzuarbeiten. Je nach Erfolg von „Fortuna für alle“ könnte dies bedeuten, dass in Zukunft kein einziges Düsseldorf-Ticket mehr auch nur einen Cent kosten wird.

Eine Einmaligkeit im deutschen Fußball

Fest steht: Eine solche Geste gegenüber den Fans auf dem Marsch in die Bundesliga, verschlingt stattliche Summen. Immerhin kalkuliert man bei der Fortuna in der zweiten Liga mit Ticket-Einnahmen von sieben bis acht Millionen Euro. Schafft es der Zweitligist in die Bundesliga, würden diese deutlich steigen. Die Partner müssen hier voll sponsern und solche Summen erst einmal von Alexander Jobst für die ehrgeizigen Pläne an Bord geholt werden. Doch allem Anschein nach könnte die Strategie aufgehen. Das Stichwort lautet „ESG“-Förderung (Umwelt, Soziales und Gesellschaft).

Die Unternehmen sind laut „Sport Bild“ mit an Bord, weil eben nicht alles Geld, dass sie bereitstellen in den reinen Profisport wandern soll. 50 Prozent wandern in das Wachstum von Sozialprojekten, subventionieren den Frauensport und dienen der Nachwuchsförderung. Damit können die Unternehmen von den Themen Nachhaltigkeit, Soziales und Diversität profitieren. Letztlich hat einer aber am meisten davon: der Fan. Klappt das Projekt langfristig, wäre es eine Revolution für den Profisport.

Im nachfolgenden Video des Vereins-Info-Streams von Fortuna Düsseldorf findet ihr alle Details erläutert vom Vereinsvorstand und der Stadt Düsseldorf.

