FC Schalke 04: Gazprom-Partnerschaft wegen Ukraine-Krieg beendet – Seit letzter Woche läuft der russische Angriff auf die Ukraine. Die Welt ist geschockt, zeigt aber Flagge gegen den Krieg und den russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin. So wie auch Zweitligist Schalke 04, deren Hauptsponsor das russische Unternehmen Gazprom ist. Oder besser: War.

Denn nachdem man bereits am vergangenen Wochenende das Gazprom-Logo auf dem Trikot entfernte, gab der Verein nun offiziell bekannt, die Partnerschaft mit Gazprom vorzeitig zu beenden. Ein sicher nachvollziehbarer, aber auch nicht folgenloser Schritt, der den Klub aus Gelsenkirchen vor massive Probleme stellt.

Schalke verzichtet auf zweistelligen Millionenbetrag

Der hochverschuldete Klub verzichtet durch die Beendigung der Gazprom-Partnerschaft auf einen immens wichtigen, potentiell zweistelligen Millionenbetrag. So fließen im Jahr rund neun Millionen Euro von Russland nach Gelsenkirchen, bei einem Aufstieg in die Bundesliga wären es sogar 15 Millionen Euro pro Saison. Seit 2007 ist das weltweit größte Erdgasförderunternehmen Sponsor des S04 – und dies hätte noch bis 2025 so laufen sollen.

Die Partnerschaft zwischen dem #S04 und #GAZPROM wird vorzeitig beendet.



Alle weiteren Informationen auf https://t.co/tgdrSrMRHZ ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) February 28, 2022

Nun sucht der aktuell Fünfte der Zweiten Liga einen neuen finanzkräftigen Sponsor. Wobei schon aus der Bundesliga bereits Hilfe von Rivale Borussia Dortmund in Aussicht gestellt wurde. Schalke 04 ließ indes verlauten: „Die vollständige finanzielle Handlungsfähigkeit des Vereins bleibt von dieser Entscheidung unberührt. Die Vereinsführung ist zuversichtlich, zeitnah einen neuen Partner präsentieren zu können.“

