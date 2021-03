FC Bayern München: Das verdienen die Stars des Bundesliga-Primus – Spielergehälter im Fußball führen aufgrund der Zahlen nicht nur bei den Fans zu Schwindelanfällen. Da sind wahnsinnige Summen im Spiel, weshalb es nicht verwundert, dass beim Bundesliga-Aushängeschild FC Bayern München die Gehälter mit zu den höchsten gehören. Doch was verdient denn nun ein Superstar wie Lewandowski beim FCB?

Der Pay-TV-Sender „Sky“ hat jetzt die Gehaltsliste des deutschen Rekordmeisters veröffentlicht, die natürlich nicht offiziell vom Verein bestätigt wurde, aber plus minus ein paar Euro wohl dem entsprechen dürfte, was die Stars in München so verdienen. So liegen die Gesamtausgaben beim Bundesliga-Primus alleine für Spielerjahresgehälter bei rund 212 Millionen Euro – brutto, wohlgemerkt.

Der am besten bezahlte Spieler in den Reihen des FCB ist mit Abstand Tormaschine Robert Lewandowski mit einem Jahresgehalt von satten 22 Mio. Euro. Das sind immerhin ganze vier Millionen mehr als Leroy Sane und Manuel Neuer, die auf 18 Millionen Euro kommen. Wobei es auch einige Spieler beim Rekordmeister gibt, die zu den „Schlechtverdienern“ gehören – wenn man das überhaupt sagen darf, wenn jemand rund 2,5 Millionen Euro im Jahr einstreicht.

Nachfolgend zeigen wir euch, was die Recherchen von „Sky“ bezüglich der Gehälter beim Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München ergeben haben.

Gehaltsliste des FC Bayern München

Robert Lewandowski: 22 Mio. Euro

Manuel Neuer: 18 Mio. Euro

Leroy Sane: 18 Mio. Euro

Thomas Müller: 16 Mio. Euro

Lucas Hernandez: 14 Mio. Euro

Jerome Boateng: 12 Mio. Euro

Douglas Costa: 12 Mio. Euro

David Alaba: 11 Mio. Euro

Joshua Kimmich: 10 Mio. Euro

Leon Goretzka: 10 Mio. Euro

Serge Gnabry: 9 Mio. Euro

Kingsley Coman: 8 Mio. Euro

Niklas Süle: 7 Mio. Euro

Corentin Tolisso: 7 Mio. Euro

Javi Martinez: 6 Mio. Euro

Alphonso Davies: 6 Mio. Euro

Alexander Nübel: 5 Mio. Euro

Benjamin Pavard: 5 Mio. Euro

Jamal Musiala: 4 Mio. Euro

Marc Roca: 4 Mio. Euro

Eric Maxim Choupo-Moting: 3 Mio. Euro

Tanguy Nianzou: 3 Mio. Euro

Bouna Sarr: 2,5 Mio. Euro

Quelle: fcbinside.de