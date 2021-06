Spielplan der Fußball EM 2021 auf einem Blick – Nach der Corona-Zwangsverschiebung 2020 steht unmittelbar die Fußball-Europameisterschaft 2021 vor der Türe. Bei bestem Sommerwetter, Grillen und Bier können sich Fans auf die volle Fußball-Dröhnung freuen – und das über mehrere Wochen. Super ist auch, dass die meisten Spiele im Free-TV auf ZDF und ARD gezeigt werden.

Die paneuropäische EM, mit ihren insgesamt 51 Fußball-Partien von der Gruppenphase bis zum Finale, startet am 11. Juni 2021. Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Weltmeister Frankreich findet allerdings erst am kommenden Dienstag, den 15 Juni 2021 um 21 Uhr statt. Eröffnet wird die EM 2021 am Freitagabend mit der Begegnung Türkei gegen Italien.

Nachfolgend der komplette Spielplan zur Fußball-EM 2021

Gruppenphase

Freitag, 11. Juni 2021

Gruppe A: Türkei – Italien (21 Uhr in Rom)

Samstag, 12. Juni 2021

Gruppe A: Wales – Schweiz (15 Uhr in Baku)

Gruppe B: Dänemark – Finnland (18 Uhr in Kopenhagen)

Gruppe B: Belgien – Russland (21 Uhr in St. Petersburg)

Sonntag, 13. Juni 2021

Gruppe D: England – Kroatien (15 Uhr in London)

Gruppe C: Österreich – Nordmazedonien (18 Uhr in Bukarest)

Gruppe C: Niederlande – Ukraine (21 Uhr in Amsterdam)

Montag, 14 Juni 2021

Gruppe D: Schottland – Tschechien (15 Uhr in Glasgow)

Gruppe E: Polen – Slowakei (18 Uhr in St. Petersburg)

Gruppe E: Spanien – Schweden (21 Uhr in Sevilla)

Dienstag, 15 Juni 2021

Gruppe F: Ungarn – Portugal (18 Uhr in Budapest)

Gruppe F: Frankreich – Deutschland (21 Uhr in München)

Mittwoch, 16. Juni 2021

Gruppe B: Finnland – Russland (15 Uhr in St. Petersburg)

Gruppe A: Türkei – Wales (18 Uhr in Baku)

Gruppe A: Italien – Schweiz (21 Uhr in Rom)

Donnerstag, 17. Juni 2021

Gruppe C: Ukraine – Nordmazedonien (15 Uhr in Bukarest)

Gruppe B: Dänemark – Belgien (18 Uhr in Kopenhagen)

Gruppe C: Niederlande – Österreich (21 Uhr in Amsterdam)

Freitag, 18. Juni 2021

Gruppe E: Schweden – Slowakei (15 Uhr in St. Petersburg)

Gruppe D: Kroatien – Tschechien (18 Uhr in Glasgow)

Gruppe D: England – Schottland (21 Uhr in London)

Samstag, 19. Juni 2021

Gruppe F: Ungarn – Frankreich (15 Uhr in Budapest)

Gruppe F: Portugal – Deutschland (18 Uhr in München)

Gruppe E: Spanien – Polen (21 Uhr in Sevilla)

Sonntag, 20. Juni 2021

Gruppe A: Italien – Wales (18 Uhr in Rom)

Gruppe A: Schweiz – Türkei (18 Uhr in Baku)

Montag, 21. Juni 2021

Gruppe C: Nordmazedonien – Niederlande (18 Uhr in Amsterdam)

Gruppe C: Ukraine – Österreich (18 Uhr in Bukarest)

Gruppe B: Finnland – Belgien (21 Uhr in St. Petersburg)

Gruppe B: Russland – Dänemark (21 Uhr in Kopenhagen)

Dienstag, 22. Juni 2021

Gruppe D: Tschechien – England (21 Uhr in London)

Gruppe D: Kroatien – Schottland (21 Uhr in Glasgow)

Mittwoch, 23. Juni 2021

Gruppe E: Slowakei – Spanien (18 Uhr in Sevilla)

Gruppe E: Schweden – Polen (18 Uhr in St. Petersburg)

Gruppe F: Deutschland – Ungarn (21 Uhr in München)

Gruppe F: Portugal – Frankreich (21 Uhr in Budapest)

K.o.-Runde – Achtelfinale

Samstag, 26. Juni 2021

Spiel 1: Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe B (18 Uhr in Amsterdam)

Spiel 2: Erster Gruppe A – Zweiter Gruppe C (21 Uhr in London)

Sonntag, 27. Juni 2021

Spiel 3: Erster Gruppe C – Dritter Gruppe D/E/F (18 Uhr in Budapest)

Spiel 4: Erster Gruppe B – Dritter Gruppe A/D/E/F (21 Uhr in Sevilla)

Montag, 28. Juni 2021

Spiel 5: Zweiter Gruppe D – Zweiter Gruppe E (18 Uhr in Kopenhagen)

Spiel 6: Erster Gruppe F – Dritter Gruppe A/B/C (21 Uhr in Bukarest)

Dienstag, 29. Juni 2021

Spiel 7: Erster Gruppe D – Zweiter Gruppe F (18 Uhr in London)

Spiel 8: Erster Gruppe E – Dritter Gruppe A/B/C/D (21 Uhr in Glasgow)

Viertelfinale

Freitag, 02. Juli 2021

VF1: Sieger Spiel 6 – Sieger Spiel 5 (18 Uhr in St. Petersburg)

VF2: Sieger Spiel 4 – Sieger Spiel 2 (21 Uhr in München)

Freitag, 03. Juli 2021

VF3: Sieger Spiel 3 – Sieger Spiel 1 (18 Uhr in Baku)

VF4: Sieger Spiel 8 – Sieger Spiel 7 (21 Uhr in Rom)

Halbfinale

Dienstag, 06. Juli 2021

HF1: Sieger VF2 – Sieger VF1 (21 Uhr in London)

Mittwoch, 07. Juli 2021

HF2: Sieger VF4 – Sieger VF3 (21 Uhr in London)

Finale

Sonntag, 11. Juli 2021