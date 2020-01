Autor: Bernhard Trecksel

Die RTL-Mediengruppe hat sich in einem gelungenen Coup wichtige Übertragungsrechte für das Free-TV gesichert: Sämtliche vollumfänglichen Ansprüche an der UEFA Europa League und der neuen UEFA Europa Conference League liegen bis 2024 bei der Mediengruppe, RTL- sowie NITRO-Zuschauer und Nutzer des Portals „TVNOW“ werden also in den kommenden Jahren an den besagten Anlaufstellen den Europapokal erleben.

Ab 2021/22 ist es soweit – dank eines Vertrags mit dem europäischen Fußball-Dachverband UEFA werden beide Vereinswettbewerbe RTL-exklusiv ausgestrahlt. Erst im Mai 2024 läuft der Deal für den Empfang im Free-TV aus. „TVNOW“, das Videoportal der Gruppe, wird damit ebenfalls sein umfangreiches Angebot an Live-Spielen auch abseits des klassischen Fernsehens bereitstellen.

„Großer Sport ist ein ganz wichtiges Genre im TV, denn es ist live, relevant und bei den Zuschauern nachgefragt wie kaum ein anderes Angebot. Dass wir uns vor diesem Hintergrund in einem immer härter umkämpften Markt die exklusiven, vollumfänglichen Rechte gleich für zwei europäische Wettbewerbe sichern konnten, ist ein Signal mit großer Wucht“, betont RTL-Mediengruppe-CEO Bernd Reichart und führt aus:

„Wir freuen uns sehr, dass RTL und unser Männersender NITRO damit auch künftig die exklusive Adresse für spannende Europapokalnächte im frei empfangbaren Fernsehen sein werden. Darüber hinaus wird das Paket TVNOW als führendes, vollumfängliches Streaming-Angebot noch größer und populärer machen.“

282 Begegnungen sind es pro Saison der beiden Wettbewerbe, wobei sich die RTL Mediengruppe sowohl die Free-TV- als auch die Pay-TV-Rechte sichern konnte. So werden verschiedene Spiele normal im Fernsehen übertragen, während bei „TVNOW“ künftig alle Partien gezeigt werden, das jeweils Wichtigste per Simulcast des Matches, das parallel bei RTL oder NITRO läuft.

Quelle: rtl.de