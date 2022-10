Eskalation: Fußballspiel endet in Massenkeilerei – Zwei Mannschaften aus Nordwales, Rhyl 1879 and Bangor 1876, trafen in einem Spiel der Vereinsgruppe Ardal North West Division im Belle Vue Stadium von Rhyl am 22. Oktober aufeinander. Bangor 1876 sollte das Match am Samstag mit einem 2:1 für sich entscheiden. Weitaus aufsehenerregender war, was sich in der Verlängerung ab der 94. Minute ereignete.

Es begann damit, dass die Spielleitung auf eine Ecke zugunsten von Rhyl 1879 befand.

Als sich Verteidiger Tom Clarke von Rhyl 1879 auf dem Rasen für seinen Einsatz bereitmachte, wurden Flaschen auf ihn geworfen, welche mutmaßlich aus der Zuschauermenge stammten. Mehrere Kämpfe brachen daraufhin aus, die Fäuste flogen förmlich, wie etwa die britische „Daily Post“ berichtet. Der Schiedsrichter pfiff das Spiel ab – zückte gleich fünfmal Rot. Clarke, der selbst eingegriffen haben soll, war darunter.

Außerdem wurden die Spieler Alex Jones, Jack Higgins, Aaron White und Corey Jones je mit einer Roten Karte bedacht. Zuvor hatte sich in dem Spiel Rhyl-Verteidiger Miles Todd bereits eine Rote für einen Vorfall abseits des Balles eingefangen. Auch der Manager von Rhyl, Gareth Thomas, erhielt eine Rote Karte, da er Unfrieden am Feld gestiftet haben soll. Das Spiel war alles andere als arm an Karten:

Took Wyatt to see #rhylfc and enhance his football education....

Things escalate quickly in North Wales!! #itfcpic.twitter.com/gZI1VvguD4 — The Ag Recruiter (@ag_recruiter) October 22, 2022

Insgesamt zückte der Unparteiische sieben Rote Karten sowie zehn Gelbe. Videos des Vorfalls zeigen, dass sich sowohl Spieler als auch Vereinsfunktionäre miteinander keilten, insgesamt dauerten die Kampfhandlungen eine knappe Minute an. Nun nimmt sich die Football Association of Wales der Ermittlungen des Vorfalls an. Das Match war dem Bericht zufolge das erste kommerzielle Aufeinandertreffen von Rhyl 1879 and Bangor 1876 nach Neugründung.

Denn die beiden Wiedergeburten alter Traditionsvereine und Rivalen wurden erst im Jahr 2020 bzw. 2019 begründet. Der Manager von Rhyl 1879, Gareth Thomas, gab an, dass er zum gegenwärtigen Zeitpunkt das Geschehen nicht kommentieren wolle. Vielmehr werde der Verein eine Mitteilung zu dem Vorfall veröffentlichen. Die „Daily Post“ hat sich für einen Kommentar an den Manager von Bangor 1876, Mike Johnston, gewandt, der Stand dieser ursprünglichen Meldung noch aussteht.

