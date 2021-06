EM 2021: TV-Übertragung, Live-Stream und Spielplan – Die Fußball-Bundesliga ruht im „Sommerschlaf“ – und doch rollt der Ball nach der Corona-Zwangsverschiebung 2020 jetzt bei der Fußball-Europameisterschaft 2021. Das bedeutet mehrere Wochen die volle Dröhnung Fußball – die meisten Spiele davon im Free-TV.

Zur Fußball-EM 2021 treten 24 Mannschaften an, die in elf Stadien in elf verschiedenen Ländern um den Titel Europameister kämpfen werden. Derweil werden im Free-TV auf ZDF und ARD 41 Spiele der insgesamt 51 EM-Begegnungen gezeigt. Allerdings werden zehn Spiele der Gruppenphase ohne deutsche Beteiligung exklusiv auf MagentaTV ausgestrahlt. Zuschauer aus Österreich und der Schweiz können hingegen alle Spiele auf den öffentlich-rechtlichen Sendern ORF sowie SRF live verfolgen.

Nachfolgend nun der TV-Plan für alle Spiele der EM 2021:

Gruppenphase der EURO 2020

Fr, 11.06.2021 – 21:00 – Türkei vs. Italien – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF



Sa, 12.06.2021 – 15:00 – Wales vs. Schweiz – MagentaTV, ORF, SRF

Sa, 12.06.2021 – 18:00 – Dänemark vs. Finnland – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF

Sa, 12.06.2021 21:00 – Belgien vs. Russland – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF



So, 13.06.2021 15:00 – England vs. Kroatien – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF

So, 13.06.2021 18:00 – Österreich vs. Nordmazedonien – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF

So, 13.06.2021 21:00 – Niederlande vs. Ukraine – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF



Mo, 14.06.2021 15:00 – Schottland vs. Tschechien – MagentaTV, ORF, SRF

Mo, 14.06.2021 18:00 – Polen vs. Slowakei – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF

Mo, 14.06.2021 21:00 – Spanien vs. Schweden – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF



Di, 15.06.2021 – 18:00 – Ungarn vs. Portugal – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF

Di, 15.06.2021 – 21:00 – Frankreich vs. Deutschland – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF



Mi, 16.06.2021 – 15:00 – Finnland vs. Russland – MagentaTV, ORF, SRF

Mi, 16.06.2021 – 18:00 – Türkei vs. Wales – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF

Mi, 16.06.2021 – 21:00 – Italien vs. Schweiz – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF



Do, 17.06.2021 – 15:00 – Ukraine vs. Nordmazedonien – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF

Do, 17.06.2021 – 18:00 – Dänemark vs. Belgien – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF

Do, 17.06.2021 – 21:00 – Niederlande vs. Österreich – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF



Fr, 18.06.2021 – 15:00 – Schweden vs. Slowakei – MagentaTV, ORF, SRF

Fr, 18.06.2021 – 18:00 – Kroatien vs. Tschechien – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF

Fr, 18.06.2021 – 21:00 – England vs. Schottland – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF



Sa, 19.06.2021 – 15:00 – Ungarn vs. Frankreich – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF

Sa, 19.06.2021 – 18:00 – Portugal vs. Deutschland – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF

Sa, 19.06.2021 – 21:00 – Spanien vs. Polen – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF



So, 20.06.2021 – 18:00 – Italien vs. Wales – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF

So, 20.06.2021 – 18:00 – Schweiz vs. Türkei – ZDF/ARD, MagentaTV, oe24.tv, SRF

So, 20.06.2021 – 18:00 – Nordmazedonien vs. Niederlande – ZDF/ARD, MagentaTV, oe24.tv, SRF



Mo, 21.06.2021 – 18:00 – Ukraine vs. Österreich – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF

Mo, 21.06.2021 – 21:00 – Russland vs. Dänemark – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF

Mo, 21.06.2021 – 21:00 – Finnland vs. Belgien – ZDF/ARD, MagentaTV, oe24.tv, SRF



Di, 22.06.2021 – 21:00 – Tschechien vs. England – ZDF/ARD, MagentaTV, oe24.tv, SRF

Di, 22..06.2021 – 21:00 – Kroatien vs. Schottland – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF



Mi, 23.06.2021 – 18:00 – Slowakei vs. Spanien – ZDF/ARD, MagentaTV, oe24.tv, SRF

Mi, 23.06.2021 – 18:00 – Schweden vs. Polen – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF

Mi, 23.06.2021 – 21:00 – Deutschland vs. Ungarn – MagentaTV, oe24.tv, SRF

Mi, 23.06.2021 – 21:00 – Portugal vs. Frankreich – ZDF/ARD, MagentaTV, ORF, SRF

EM 2021 K.o.-Phase