Trotz der Niederlage der Deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Kolumbien, gab es gestern Abend einen Sieger. Das Spiel erzielte nicht nur hervorragende Einschaltquoten, sondern beeindruckte auch in den verschiedenen Zielgruppen.

Ein spektakuläres Freundschaftsspiel der DFB-Fußballnationalmannschaft gegen Kolumbien begeisterte bis zu 7,74 Millionen Fans. Die Übertragung des Spiels durch RTL aus der Gelsenkirchener Veltins-Arena verzeichnete insgesamt 6,35 Millionen Zuschauer im Free-TV, was einem Marktanteil von beeindruckenden 27,9 Prozent beim Gesamtpublikum entspricht.

Starke Zahlen in der wichtigen Zielgruppe

Auch in den Zielgruppen der 14- bis 59-jährigen (MA: 29,3%) und der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen (MA: 33,4%) konnte das Länderspiel herausragende Einschaltquoten verbuchen.

Das DFB-Team setzt nun seine Vorbereitungen für die UEFA EURO 2024 fort, wobei am 9. September eine bedeutende Begegnung bei RTL bevorsteht. In Wolfsburg wird die deutsche Auswahl gegen Japan antreten und dabei versuchen, sich für die Niederlage im Auftaktspiel der Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu revanchieren. Mit Spannung wird erwartet, ob das Team in der kommenden Begegnung erfolgreich sein wird.