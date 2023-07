"Die Nationalmannschaft in Katar": Neue Fußball-Doku startet auf Prime Video – Die neue Dokumentarserie "All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar" wird ab dem 8. September exklusiv auf Prime Video verfügbar sein. Dieser Video-Streaming-Dienst erweitert damit sein Portfolio an exklusiven Sportdokumentationen. Zuschauer aus über 240 Ländern können die vierteilige Serie dann auf der Plattform genießen.

Blick hinter die Kulissen der DFB-Nationalmannschaft

Die von Amazon Studios in Zusammenarbeit mit UFA Documentary und Stereo Films produzierte Serie, gibt einen tiefgehenden Einblick in das Geschehen rund um das deutsche Fußballnationalteam. Sie begleitet das DFB-Team auf ihrer Reise zur kontroversen Weltmeisterschaft im letzten Jahr und gewährt Einblicke in den Alltag und die internen Abläufe des Teams, sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon.

Die Regie der Dokumentation führt Christian Twente, bekannt von "Der Anschlag", mit Unterstützung des Emmy-Award-Gewinners Matthias Bittner als Creative Producer. Der renommierte Sportkommentator Béla Réthy führt als Erzähler durch die vierteilige Dokumentation und vermittelt die emotionalen Momente und Meilensteine des Turniers.

Breite Auswahl an Sportdokumentationen auf Prime Video

"All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar" reiht sich ein in eine Serie von exklusiven Sportdokumentationen auf Prime Video. Darunter sind andere hochkarätige Produktionen wie "FC Bayern – Behind the Legend", "The Pogmentary", "Inside Borussia Dortmund", "All or Nothing: Tottenham Hotspur", "All or Nothing: Arsenal", "All or Nothing: Manchester City", "Take Us Home: Leeds United", "Six Dreams", "Alonso", "Steven Gerrard's Make Us Dream", "El Corazón de Sergio Ramos" und "SCHW31NS7EIGER Memories – Von Anfang bis Legende".

Weitere Vorteile für Prime-Mitglieder in Deutschland

Neben dem exklusiven Zugang zur neuen Doku-Serie profitieren Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich von vielen weiteren Vorteilen. Dazu zählen niedrige Preise, bequeme Services und erstklassige Unterhaltung, alles in einer einzigen Mitgliedschaft für monatlich 8,99 € oder jährlich 89,90 €. Zudem haben sie Zugang zu den Highlight-Spielen der UEFA Champions League am Dienstag, von den Playoffs bis zum Halbfinale, ohne zusätzliche Kosten für ihre Mitgliedschaft.