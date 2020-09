DFB-Pokal: Zuschauer kehren ins Stadion zurück – Die abgelaufene Bundesliga-Rückrunde war geprägt von der Corona-Krise. Allerhand Hygiene- und Sicherheitsmaßen mussten eingehalten werden, um überhaupt die Saison zu Ende spielen zu können. Der krasseste Einschnitt war sicherlich, dass keine Fans im Stadion zugelassen waren. Nun, ein paar Monate später, beginnt die neue Saison mit den Spielen im DFB-Pokal.

Glücklicherweise ist es mit den Geisterspielen vorerst vorbei. Denn durch die Lockerungen in der Corona-Pandemie werden wieder Fans in den Stadien zugelassen. Zwar nur ein kleiner Teil, aber besser als ein komplett leeres Stadion. Insgesamt dürfen am kommenden DFB-Pokal-Wochenende 38.677 Zuschauer in die Stadien. Diese verteilen sich allerdings auf 31 Partien.

Am morgigen Freitag geht es los mit der Partie Mainz gegen Havelse, wo insgesamt 1000 Zuschauer ins Stadion dürfen – bei der Partie Braunschweig gegen Hertha immerhin 500 Zuschauer. Das ist allerdings kein Vergleich zu den Partien im Osten des Landes, wo weitaus mehr Fans kommen dürfen.

So füllen bei der Partie Jena gegen Werder Bremen 2.500 Menschen das Stadion, beim Spiel Chemnitz gegen Hoffenheim 4632 Fans, Magdeburg lässt im Heimspiel gegen Darmstadt 5000 Fans ins Stadion, Rostock sogar 7500 und in Dresden strömen ganze 12000 Menschen im Duell gegen den HSV ins Stadion.

Diese Mehrzahl an Fans bei den genannten Partien ist möglich, da die fünf neuen Bundesländer aktuell die niedrigste Zahl an Neuinfizierten aufweisen. Zudem gibt es immer noch einige Spiele, wo weiterhin keine Zuschauer ins Stadion kommen dürfen. Nachfolgend alle Partien der ersten Runde des DFB-Pokals und die jeweils zugelassenen Zuschauer im Stadion.

Freitag, 11. September, 20.45 Uhr

TSV Havelse – 1. FSV Mainz 05: 1000 Zuschauer

Eintracht Braunschweig – Hertha BSC: 500 Zuschauer

Samstag, 12. September, 15.30 Uhr

1. FC Nürnberg – RB Leipzig: 0 Zuschauer

SV Todesfelde – VfL Osnabrück: 350 Zuschauer

VSG Altglienicke – 1. FC Köln: 300 Zuschauer

1860 München – Eintracht Frankfurt: 0 Zuschauer

FV Engers – VfL Bochum: 0 Zuschauer

RSV Meinerzhagen – SpVgg Greuther Fürth: 0 Zuschauer

MTV Eintracht Celle – FC Augsburg: 0 Zuschauer

Union Fürstenwalde – VfL Wolfsburg: 0 Zuschauer

FC Oberneuland – Borussia Mönchengladbach: 300 Zuschauer

Samstag, 12. September, 18.30 Uhr

FC Ingolstadt – Fortuna Düsseldorf: 0 Zuschauer

SSV Ulm 1846 Fußball – Erzgebirge Aue: 430 Zuschauer

Karlsruher SC – Union Berlin: 450 Zuschauer

Samstag, 12. September, 20.45 Uhr

Carl Zeiss Jena – Werder Bremen: 2500 Zuschauer

Sonntag, 13 September, 15.30 Uhr

Chemnitzer FC – TSG Hoffenheim: 4632 Zuschauer

FC Rielasingen-Arlen – Holstein Kiel: 500 Zuschauer

SC Wiedenbrück – SC Paderborn: 300 Zuschauer

SV Elversberg – FC St. Pauli: 500 Zuschauer

Eintracht Norderstedt – Bayer 04 Leverkusen: 300 Zuschauer

Hansa Rostock – VfB Stuttgart: 7500 Zuschauer

1. FC Kaiserslautern – Jahn Regensburg: 0 Zuschauer

FC Schalke 04 – 1. FC Schweinfurt : 300 Zuschauer

TSV Steinbach Haiger – SV Sandhausen: 565 Zuschauer

Sonntag, 13 September, 18.30 Uhr

SV Wehen Wiesbaden – 1. FC Heidenheim: 250 Zuschauer

1. FC Magdeburg – SV Darmstadt 98: 5000 Zuschauer

Waldhof Mannheim – SC Freiburg: 400 Zuschauer

Montag, 14. September, 18.30 Uhr

Dynamo Dresden – Hamburger SV: 12000 Zuschauer

Würzburger Kickers – Hannover 96: 0 Zuschauer

Rot-Weiss Essen – Arminia Bielefeld: 300 Zuschauer

Montag, 14. September, 20.45 Uhr

MSV Duisburg – Borussia Dortmund: 300 Zuschauer

Quelle: bild.de