Desaströse Quoten: So wenig Publikum hat die WM im ZDF – Es zeichnete sich im Vorfeld bereits ab und sollte dann schließlich auch eintreffen: Die Zuschauerzahlen in Sachen WM sehen vergleichsweise mau aus. So knackte keine der drei WM-Partien am zweiten Turniertag die Fünf-Millionen-Marke. Mit 4,349 Millionen Zuschauern schnitt das Spiel der USA gegen Wales am Abend noch am besten ab und erreichte damit einen Marktanteil von 16 Prozent.

Anlässlich des ersten Spiels des Tages, England gegen Iran, versammelten sich gerade einmal 3,03 Millionen Fußball-Fans vor dem Fernseher. Senegal gegen die Niederlande interessierte immerhin noch 4,231 Millionen.

Besonders bitter für den ZDF: Der ARD-Krimi „Donna Leon“ erreichte in der Primetime bessere Quoten als die WM – und das, obwohl es sich um eine Wiederholung aus dem Jahr 2013 handelte.

Wie sehr Katar als Austragungsort die Zuschauer abschreckt, beweist ein Blick auf die WM vor vier Jahren.

Seinerzeit sahen über 13 Millionen Fans die Primetime-Partie Portugal gegen Spanien. Freilich auch spannende Gegner, wohnten aber doch sogar noch knapp sechs Millionen Zuschauer dem damaligen Nachmittagsspiel Marokko gegen Iran bei, welches damit mehr Zuschauer zu verbuchen hatte als jede Montagspartie in diesem Jahr.

Interessant wird zu sehen sein, wie Deutschland gegen Japan in der Gunst des Publikums abschneidet. Vor vier Jahren waren an einem Sonntagnachmittag gegen Mexiko noch fast 26 Millionen Fans dabei, was einem Marktanteil von unglaublichen 81,6 Prozent entsprach.

Das Eröffnungsspiel 2022 zwischen Gastgeber Katar und Ecuador lockte im Schnitt 6,21 Millionen Menschen vor den Fernseher, was dem ZDF einen Marktanteil von 28,2 Prozent bescherte – 2018 waren es mit 10,01 Millionen Zuschauer hingegen 52 Prozent, als Gastgeber Russland gegen Saudi-Arabien antrat.

