DAZN: Teuerstes Abo bietet nun weniger Leistung – Im Laufe des Jahres hat der Sportstreamingdienst DAZN bereits mehrfach mit Preiserhöhungen Schlagzeilen gemacht, doch das sollte es noch nicht gewesen sein. Zusätzlich zu den für Kunden immer höheren Kosten, fällt das dafür Erhaltene inzwischen nämlich auch noch knapper aus.

Musste man Anfang 2022 für ein monatlich kündbares Abopaket, das alle relevanten Fußballspiele auf DAZN inkludierte, noch 14,99 Euro zahlen, werden drei Preiserhöhungen später ohne laufendes Abo ganze 44,99 Euro im Monat fällig. Wählt man ein Jahresabo, wird es zwar günstiger, DAZN verlangt von neuen und wiederkehrenden Kunden dann aber immer noch rund 350 Euro.

Wenn man also schon knapp 30 Euro pro Monat für einen Streamingdienst bezahlt, sollte man dafür auch die volle Bandbreite an Möglichkeiten erhalten, doch weit gefehlt – tatsächlich hat DAZN still und heimlich den Leistungsumfang seines teuersten Pakets zusammengestutzt.

Gemäß eines Berichtes des Tech-Magazins "Golem" bietet das sogenannte Unlimited-Jahresabo bei Neuabschluss inzwischen lediglich einen einzigen Livestream.

Zuvor war es noch möglich gewesen, parallel stattfindende Fußballspiele auf zwei Geräten gleichzeitig zu verfolgen. Von daher ist wohl davon auszugehen, dass DAZN nach dem Vorbild von Netflix dem Teilen von Accounts einen Riegel vorschieben möchte. Daneben könnte es aber auch als gezielte Maßnahme gedacht sein, um Bestandskunden festzunageln, sollen diese ihre ursprünglich mit zwei Streams gebuchten Jahresabos doch auch weiterhin wie gewohnt nutzen können.

Eine öffentliche Bekanntgabe zu der Änderung habe es "Golem" zufolge nicht gegeben, weshalb man dort bei DAZN direkt nachfragte, seit wann die Neuregelung eigentlich gilt.

Die Antwort:

"Ein genaues Datum können wir leider nicht nennen. Bereits seit einigen Monaten erhalten Kunden bei Vertragsabschluss einen parallelen Stream und drei registrierte Geräte zugesichert."

Dabei offenbart sich dann auch gleich noch eine weitere Leistungskürzung, denn vor der Umstellung konnte man sich noch auf sechs Geräten gleichzeitig einloggen.

