DAZN: Neues Kosten-Modell wird Fans erfreuen – Der Sport-Streaming-Gigant hatte in den letzten Wochen und Monaten mit reichlich Kritik zu kämpfen. Dies aufgrund ihrer Preiserhöhungen, die sogar bei der Verbraucherzentrale für Unmut sorgten. Letzten Endes blieb es bei dem Preisanstieg, weshalb DAZN-Kunden für das Unlimited-Paket monatlich 29,99 Euro berappen müssen.

Wer sich lediglich für das Standard-Abonnement entscheidet, das unter anderem die Bundesliga, Champions League, NFL und NBA umfasst, zahlt aktuell 24,99 Euro pro Monat. Nun hat DAZN allerdings eine wahre Revolution bezüglich ihres eigenen Streaming-Dienstes bekannt gegeben, die alle Sport-Fans durchaus begeistern dürfte. So ließ DAZN verlauten, dass es künftig möglich sein wird, auf der Plattform Pay-per-View zu nutzen.

Kooperation mit Fußball-Portal „OneFootball“

Der Schritt dorthin gründet sich unter anderem darin, das Angebot attraktiver zu gestalten, aber auch jüngere User anzulocken. Auf der Seite von DAZN heißt es diesbezüglich, dass man „noch mehr auf die veränderten Sehgewohnheiten der jüngeren Generation“ eingehen wolle. Damit dies möglich wird, ist DAZN mit dem Fußball-Portal „OneFootball“ eine Kooperation eingegangen.

Und diese läuft ab sofort, weshalb es nun möglich ist, auf DAZN Fußballspiele der italienischen Serie A, aber auch der französischen Ligue 1 per Pay-per-View anzusehen. Entscheidet man sich für ein spezielles Spiel, aus einer der beiden europäischen Ligen, das man live sehen will, kostet dies den User 3,49 Euro. Heißt im Umkehrschluss: Jeder, der nur ein bestimmtes Match sehen will, bracht kein Komplett-Abo mehr abschließen, sondern zahlt nur 3,49 Euro für das gewünschte Spiel.

Weitere Top-Ligen sollen folgen

Zudem gilt, dass DAZN sein Pay-per-View-Angebot in Zukunft nicht nur auf die Serie A und die Ligue 1 beschränkt lassen will, sondern weitere Top-Ligen dazustoßen sollen. Für den Streaming-Dienst ist die Einführung des Pay-per-View eine spannende Sache, da es reichlich Fußball-Fans gibt, die sich lediglich ein spezielles Spiel ihrer Lieblingsmannschaft ansehen möchten und kein Monatsabo wollen.

Dies gilt wohl insbesondere, wenn man auf die Live-Splittung in der Bundesliga mit den Freitags- und Sonntagsspielen schaut.

