Corona-Krise: Cristiano Ronaldo spendet Millionen für Krankenhäuser – Der Kampf gegen die Corona-Pandemie wird weltweit vorangetrieben und es gibt mittlerweile zahlreiche Stars, die mit Millionenspenden mithelfen, die Corona-Krise zu meistern. Auch Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo packt kräftig mit an. Der Topstürmer von Juventus Turin ist eh für seine vielen sozialen Projekte bekannt.

In der Krise hat er nun zusammen mit seinem Manager Jorge Mendes in seinem Heimatland Portugal geholfen. Und zwar mit üppigen Geldspenden, die an zwei Krankenhäuser gingen, um den Ausbau der Intensivstationen voranzutreiben. Eine tolle Sache, alle zusammen gegen die Pandemie. Hierbei handelt es sich um das Hospital de Santa Maria in Lissabon und dem Hospital de Santo Antonio in Porto, die die Hilfeleistungen überaus gut gebrauchen konnten.

Zwar ist die genaue Höhe der Spenden nicht bekannt, wohl aber das insgesamt 20 Betten als auch Beatmungs- sowie Herzüberwachungsgeräte, Infusionspumpen, Spritzen und einiges mehr an das Krankenhaus in Lissabon auf das Konto Ronaldos gehen. Das Krankenhaus in Porto soll er mit 15 Betten und zahlreichen Geräten sowie Ausrüstung unterstützt haben, um die Behandlung der Menschen, die mit dem Covid-19-Erreger infiziert sind, zu gewährleisten.

Der Chef der Chirurgieabteilung des Santo António, Eurico Castro Alves: "Es sind sehr hohe Spenden, die mit Sicherheit zur Rettung vieler Menschenleben beitragen werden.“ Wir ziehen den Hut vor Cristiano Ronaldo und seine Hilfe in diesen schweren Zeiten der Corona-Epidemie!

Quelle: t-online.de