Bundesliga-Comeback-Spiele werden im Free-TV übertragen – Die Vereine der Fußball-Bundesliga können aufatmen. Nach dem Corona-Lockdown und der damit verbundenen Spielpause geht es am 16. Mai 2020 wieder weiter auf dem Feld. Zur Freude aller Fans gibt es den Re-Start der Ersten und Zweiten Liga im Free-TV zu sehen.

Denn wie der Pay-Sender „Sky“ nun verlauten ließ, wird der erste Spieltag beider Ligen nach der Corona-Zwangspause für alle frei im Free-TV zu empfangen sein. Genauer gesagt werden die ersten beiden Konferenzen auf dem Sender Sky Sport News HD live für alle ausgestrahlt.

Sky: „Damit alle Fans in Deutschland die Comeback-Spiele genießen können, hat Sky aufgrund der Ausnahmesituation entschieden, an den ersten beiden Spieltagen nach der Corona-Pause die Original Sky Konferenz der Bundesliga am Samstagnachmittag sowie die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag für alle frei empfangbar auf Sky Sport News HD live zu übertragen. “

Sky-Sportchef Jacques Raynaud zum Re-Start: „Das Comeback der Bundesliga ist eine schöne Nachricht für unsere Kunden und Fußballfans. Wir sind dankbar dafür, dass wir mit unserem Programm für die Menschen in dieser herausfordernden Situation unseren Beitrag für die bestmögliche Unterhaltung leisten können. Sky wird das Beste aus den Comeback-Spielen machen und den Zuschauern ein besonderes TV-Erlebnis bieten.“

Für Sky-Kunden bleibt indes alles beim Alten. So werden die Einzelspiele weiterhin exklusiv auf den Sky-Bundesliga-Sendern zu sehen sein. Nachfolgend alle Spiele des ersten Spieltags nach der Corona-Zwangspause:

26. Spieltag Bundesliga:

Samstag, 16. Mai, 15.30 Uhr:

Borussia Dortmund - Schalke 04

RB Leipzig - SC Freiburg

TSG Hoffenheim - Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn

FC Augsburg - VfL Wolfsburg

Samstag, 16. Mai, 18.30 Uhr:

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach

Sonntag, 17. Mai, 15.30 Uhr:

1. FC Köln - FSV Mainz 05

Sonntag, 17. Mai, 18 Uhr:

Union Berlin - Bayern München

Montag, 18. Mai, 20.30 Uhr:

Werder Bremen - Bayer Leverkusen

26. Spieltag 2. Bundesliga

Samstag, 16. Mai, 13.00 Uhr

Jahn Regensburg - Holstein Kiel

VfL Bochum - 1. FC Heidenheim

Erzgebirge Aue - SV Sandhausen

Karlsruher SC - Darmstadt 98

Sonntag, 17. Mai, 13.30 Uhr

Hannover 96 - Dynamo Dresden

Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück

FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg

SpVgg Greuther Fürth - Hamburger SV

SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart

Quelle: bild.de