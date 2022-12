Champions League: Übertragungsrechte ab 2024 vergeben – Fußball-Fans aufgepasst, laut Informationen von „Sport Bild“ und „Bild“ wurden die Rechte für die Übertragung der UEFA Champions League für die Saison 2024/25 vergeben. Demnach hat DAZN zugeschlagen und wird sein Angebot um die Königsklasse des Fußballs noch mal erweitern. Der Streaming-Dienst zeigt wie bis dato auch alle Mittwochsspiele der Champions League sowohl als Einzelspiele als auch in der Konferenz.

Bis auf das exklusive Match bei Amazon Prime Video, zeigt DAZN zudem auch alle anderen Spiele am Dienstag. Zeigte DAZN bisher 110 von 203 möglichen Spielen, sind es ab der Saison 2024/25 dann ganze 186 CL-Spiele. Durch die Reform der UEFA Champions League wird es aber auch mehr Spiele geben, treten doch 36 Mannschaften an, statt wie bisher 32 Klubs.

Vorrunde wird in einer 36er-Liga ausgetragen

Ab 2023/24 gibt es dann auch keine acht Gruppen mehr, wird die Königsklasse doch in eine 36er-Liga umstrukturiert. In dieser Megaliga spielt dann jeder Verein im sogenannten „Schweizer System“ acht Spiele gegen acht verschiedene Gegner in der Vorrunde. Die besten acht Klubs der 36er-Liga qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Vereine auf den Plätzen neun bis 24 müssen dann noch mal in einer Zwischenrunde mit Hin- und Rückspiel an.

Dort werden die acht anderen Achtelfinal-Teilnehmer ermittelt. Neu wird zudem sein, dass der erste CL-Spieltag an drei Tagen, Dienstag, Mittwoch und neu auch am Donnerstag stattfinden wird. Neu wird auch sein, dass am letzten Spieltag der 36er-Liga alle 18 Partien am Mittwoch gleichzeitig ab 21 Uhr stattfinden werden. Diese wird DAZN dann auch alle übertragen.

Nachfolgend die Übertragungsverteilung der Champions League:

14 Qualifikations-Playoff-Spiele (12 bei DAZN, 2 bei Amazon)

144 Ligenrunden-Partien (137 DAZN, 7 Amazon)

16 Zwischenrunden-Spiele (14 DAZN, 2 Amazon)

16 Achtelfinals (14 DAZN, 2 Amazon)

8 Viertelfinals (6 DAZN, 2 Amazon)

4 Halbfinals (2 DAZN, 2 Amazon)

Endspiel (DAZN und „wahrscheinlich“ im Free-TV)

