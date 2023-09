Champions League: Hier könnt ihr die Königsklasse live im TV sehen – Es geht wieder los, am heutigen Dienstag rollt der Ball auch wieder in der Champions League. In dieser Saison nehmen mit FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig die drei Spitzenteams der Bundesliga teil – sowie das große Überraschungsteam der vergangenen Spielzeit: Union Berlin.

Gerade für die Berliner werden die Spiele in der Königsklasse ein ganz besonderes Fest, haben sie sich doch zum ersten Mal überhaupt für den Wettbewerb qualifiziert. Die Duelle der internationalen Topteams starten wie gewohnt mit der Champions-League-Gruppenphase. Wer alle Spiele der Champions League oder auch nur jene mit deutscher Beteiligung sehen will, muss leider einmal mehr auf mehrere Anbieter zurückgreifen.

Nachfolgend zeigen wir euch wo und wann ihr alle Vorrundenspiele der Bundesligisten in der Königsklasse live verfolgen könnt. Leider wird es bis auf das Finale im ZDF kein weiteres Live-Spiel im Free-TV geben. Die Übertragungsrechte für die neue Champions-League-Saison 2023/2024 hat sich einmal mehr DAZN gesichert. Der Streaming-Dienst wird daher 121 der 137 Partien live zeigen. 16 Dienstags-Spiele werden indes exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen sein.

Hier seht ihr die deutschen Spiele der Gruppenphase live:

1. Spieltag:

Dienstag, 19. September, 18.45 Uhr: Young Boys Bern – RB Leipzig (DAZN)

Dienstag, 19. September, 21.00 Uhr: Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund (Prime Video)

Mittwoch, 20. September, 18.45 Uhr: Real Madrid – Union Berlin (DAZN)

Mittwoch, 20. September, 21.00 Uhr: FC Bayern München – Manchester United (DAZN)

2. Spieltag

Dienstag, 3. Oktober, 18.45 Uhr: Union Berlin – Sporting Braga (DAZN)

Dienstag, 3. Oktober, 21.00 Uhr: FC Kopenhagen – FC Bayern München (Prime Video)

Mittwoch, 4. Oktober, 21.00 Uhr: Borussia Dortmund – AC Mailand (DAZN)

Mittwoch, 4. Oktober, 21.00 Uhr: RB Leipzig – Manchester City (DAZN)

3. Spieltag

Dienstag, 24. Oktober, 18.45 Uhr: Galatasaray Istanbul – FC Bayern München (Prime Video)

Dienstag, 24. Oktober, 21.00 Uhr: Union Berlin – SSC Neapel (DAZN)

Mittwoch, 25. Oktober, 21.00 Uhr: RB Leipzig – Roter Stern Belgrad (DAZN)

Mittwoch, 25. Oktober, 21.00 Uhr: Newcastle United – Borussia Dortmund (DAZN)

4. Spieltag

Dienstag, 7. November, 18:45 Uhr: Borussia Dortmund – Newcastle United (Prime Video)

Dienstag, 7. November, 21.00 Uhr: Roter Stern Belgrad – RB Leipzig (DAZN)

Mittwoch, 8. November, 18:45 Uhr: SSC Neapel – Union Berlin (DAZN)

Mittwoch, 8. November, 21.00 Uhr: FC Bayern München – Galatasaray Istanbul (DAZN)

5. Spieltag

Dienstag, 28. November, 18.45 Uhr: AC Mailand – Borussia Dortmund (DAZN)

Dienstag, 28. November, 21.00 Uhr: Manchester City – RB Leipzig (DAZN)

Mittwoch, 29. November, 18.45 Uhr: Sporting Braga – Union Berlin (DAZN)

Mittwoch, 29. November, 21.00 Uhr: FC Bayern München – FC Kopenhagen (DAZN)

6. Spieltag

Dienstag, 12. Dezember, 21:00 Uhr: Union Berlin – Real Madrid (DAZN)

Dienstag, 12. Dezember, 21.00 Uhr: Manchester United – FC Bayern München (DAZN)

Mittwoch, 13. Dezember, 18.45 Uhr: RB Leipzig – Young Boys Bern (DAZN)

Mittwoch, 13. Dezember, 21.00 Uhr: Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain (DAZN)

Quelle: spiegel.de