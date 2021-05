FC Bayern führt große Änderung bei Tickets ein – Der Klimaschutz ist in aller Munde und egal wohin man schaut, wird versucht, etwas Positives dazu etwas beizutragen. Das betrifft auch den Fußballsport, wo nun Bundesliga-Primus Bayern München eine Ticket-Revolution vollführt. Denn um selbst etwas für den Klimaschutz zu tun, schafft der FCB als erster Verein seine Eintrittskarten aus Plastik und Papier ab.

Bereits ab der Saison 2021/22, wenn die Zuschauer hoffentlich wieder in die Stadien zurückkehren, soll man beim FC Bayern München nur noch digitale Tickets für die Partien des Klubs in der Allianz Arena erhalten können. Diese sind dann über das Ticket-Center in der FC-Bayern-App bestellbar.

Jan-Christian Dreesen, bei FCB zuständig für das zuständig für Ticketing: „Da Nachhaltigkeit, Schonung von Ressourcen und Reduktion von CO2-Ausstoß beim FC Bayern und im Ticketing ein zentrales Thema darstellen, haben wir uns entschieden, für die Spiele in der Allianz Arena in Zukunft keine gedruckten Tickets wie die Chip-Jahreskarte oder Papiertickets mehr anzubieten. […]

Das ist ein wertvoller Beitrag für Klimaschutz und Ressourcenschonung. Neben der Einsparung der Produktion der Plastik- und Papiertickets fallen durch die Kommunikation per E-Mail rund 350.000 gedruckte Anschreiben weg, die bisher per Post verschickt wurden.“

Dies ist nach Meinung des Verfassers eine löbliche Ticket-Neuerung des Bundesligisten, die sicherlich Vorbildcharakter hat und sicherlich andere Vereine dazu animieren sollte, auf diesen Zug aufzuspringen. Außerdem profitieren davon auch die Fans. Schließlich hat man durch die Digitalisierung der Eintrittskarten und Parkscheine nach der Buchung alles direkt auf seinem Smartphone.

Quelle: bild.de