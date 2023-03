Bundesliga: DFL plant große Spielplan-Revolution und TV-Reform – Seit einigen Jahren blicken Millionen von Fußball-Fans eher mies gelaunt auf diverse Änderungen rund um den Profifußball. Das geht von der Einführung des VAR über immer weiter steigende Ticketpreise bis hin zu einem wahren Wirrwarr, wenn es um die Live-Übertragungen der Bundesliga-, DFB-Pokal- oder Champions-League-Spiele geht.

Einfach nur noch wie früher einen einzigen Sender zu haben, auf dem man alle Spiele schauen kann, das ist schon lange Geschichte. Doch nun wurden Details bekannt, die Fußball-Fans in Zukunft wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern könnten. Denn laut dem Sportbusiness-Medium „SpoBis“ plant die Deutsche Fußball Liga, kurz DFL, neben einer großen Spielplan-Revolution auch mögliche Änderungen, was die TV-Übertragungen betrifft.

Keine Englischen Wochen mehr in der Bundesliga

Nach Informationen von „SpoBis“ sollen die Pläne der DFL für die Bundesliga ab der Saison 2025/26 in Kraft treten. Zum einen hat die DFL vor, die Englischen Wochen in der Bundesliga abzuschaffen. Hieße demnach also: Keine Liga-Spiele mehr innerhalb der Woche an einem Dienstag und Mittwoch. Hintergrund ist hier sicherlich auch, dass die Englischen Wochen nicht nur bei den Fans im Stadion unbeliebt sind, sondern auch bei den TV-Sendern, da sie geringere Einschaltquoten erzielen als an Wochenenden.

Deshalb sollen die Spiele in der Woche wegfallen und dafür dann die Winterpause leicht verkürzt werden. Zudem sollen stattdessen mehr Partien an Sonntagen um 19.30 Uhr stattfinden. Hiermit will die DFL obendrein dafür sorgen, dass die deutschen Teams, die international vertreten sind, noch stärker entlastet werden. In diesem Zusammenhang soll es laut den DFL-Plänen keine Änderungen an den Anstoßzeiten geben.

TV-Reform käme jedem Fan zugute

Doch nicht nur das, auch plant die DFL, dass in Zukunft die Live-Berichterstattung der Bundesliga wieder bei nur noch einem Sender übertragen werden soll. Demnach sollen die Live-Bundesliga-Rechte ab 2025 bis 2029 dann nur noch exklusiv vergeben werden. Alle Spiele der Bundesliga dann nur noch bei Sky oder DAZN oder einem ganz anderen Sender – ja, es wäre eine TV-Reform, die wirklich jedem Fan zugutekäme, wohl auch finanziell.

Spätestens im kommenden Jahr wird man diesbezüglich schlauer sein, wer am Ende möglicherweise dann die Exklusivrechte erhält. Denn 2024 werden die Live-Bundesliga-Rechte für die Spielzeiten ab 2025 bis 2029 vergeben.

