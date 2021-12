Borussia Dortmund: Lebenslanges Stadionverbot für „TV Total“-Moderator – Der Bundesliga-Spitzenklub Borussia Dortmund muss sich derzeit mit einigen Ärgernissen herumschlagen. Erst die wilden Elfmeter-Diskussionen im Top-Spiel gegen den FC Bayern und nun auch noch ein Moderator. Die Rede ist vom neuen „TV Total“-Entertainer Sebastian Pufpaff, der sich unerlaubt im Spiel gegen den FCB ins Stadion geschmuggelt hatte.

Das an sich wäre zwar ärgerlich, aber noch kein großes Ding gewesen. Viel mehr war es der Gag, den sich Pufpaff dabei erlaubte, der dem BVB mehr als sauer aufstieß: Denn für seine Sendung „TV Total“ verkleidete sich Sebastian Pufpaff als BVB-Coach Marco Rose. Obendrein organisierte der Entertainer eine Kopie des BVB-Mannschaftsbusses, mit der er vor dem Stadion vorfuhr.

Lebenslanges Stadionverbot

Und genau hier verstand Borussia Dortmund keinen Spaß, weil es im April 2017 vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen die AS Monaco ein Attentat auf den Teambus des BVB gegeben hatte. Ebenso wenig witzig fanden dies zahlreiche User in den sozialen Netzwerken, die bei Bekanntwerden der „TV Total“-Aktion einen Shitstorm darüber auslösten.



Sebastian Pufpaff schaffte es übrigens bis in die Katakomben des Signal-Iduna-Parks bis kurz vor die Mannschaftskabinen. Dort wurde er aber enttarnt – und kurzerhand aus dem Stadion geworfen. Borussia Dortmund reagierte auf die Pufpaff-Scherzaktion, der übrigens glühender Anhänger des BVB ist, zeitnah.

So ließ Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke verlauten, dass man zwar auf eine Strafanzeige verzichten würde, aber Pufpaff mit einem „lebenslangen Stadionverbot“ sanktionieren werde.

