DFL plant Revolution der Bundesliga-Interviews – Nachdem der Investoren-Deal geplatzt ist, ist die Deutsche Fußball Liga (DFL) entschlossen, neue Einnahmequellen zu erschließen. Dabei scheut die DFL offenbar nicht davor zurück, ein Tabu zu brechen, indem sie eine Revolution mit Interviews fürs Fernsehen plant.

Eine attraktivere Bundesliga für TV-Sender

Ab der Saison 2025/2026 werden die Bundesliga-Rechte neu vergeben. Um das Interesse der TV-Sender zu steigern und höhere finanzielle Forderungen stellen zu können, plant die DFL, die Attraktivität des Produkts zu erhöhen.

Laut „Sport-Bild“ sind einige umfangreiche Maßnahmen geplant:

So sollen Halbzeit-Interviews mit Spielern oder Trainern, wie in einigen anderen Sportarten üblich, auch in der Bundesliga durchgeführt werden. Außerdem ist die Möglichkeit angedacht, kurz nach der Ankunft im Stadion oder auf dem Weg von Bus zur Kabine Interviews mit Spielern und Trainern zu führen.

Auch sollen sogenannte „Schlüsselloch“-Momente im Kabinentrakt geschaffen werden, bei denen jedoch keine TV-Kameras direkt nach dem Spiel in der Kabine vorgesehen sind.

Es wird sich erst noch zeigen müssen, wie diese Maßnahmen von den Teams aufgenommen werden. Fakt ist aber, dass größere Vereine wie der FC Bayern München und Borussia Dortmund wohl stärker von den Änderungen betroffen sein werden.

Im US-Sport sind Halbzeit-Interviews bereits üblich. Die Aussagen in diesen Interviews haben jedoch oft eine begrenzte Aussagekraft und sind meist nicht mehr als einen Aneinanderreihung von Phrasen.

Auch TV-Teams dürfen dort bereits kurz nach dem Abpfiff in die Umkleidekabine. Was im deutschen Fußball lange Zeit als unvorstellbar galt, könnte mit diesem ersten Tabu-Bruch ebenfalls bald Realität werden.

Quelle: focus.de