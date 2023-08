ARD & ZDF haben das Nachsehen: RTL & Telekom sichern sich Übertragungsrechte – Wir würden keine Wetten darauf abschließen, wie sich unsere Nationalelf bei der kommenden EM schlagen wird, im Hause Telekom hofft man allerdings auf Erfolg. Immerhin überträgt man dort die Spiele des Turniers auf dem hauseigenen Streamingdienst MagentaTV doch unter dem mutigen Motto „Sommermärchen 2.0“.

„Wenn man eine EM im eigenen Land hat, ist es bei der Telekom unser Ansinnen, ein zweites Sommermärchen in Deutschland zu gewährleisten“, erklärte Michael Hagspihl, seines Zeichens Verantwortlicher bei der Telekom für globale Partnerschaften. Um das zu realisieren, kündigte die Telekom ein Drei-Säulen-Modell an, welches die digitale Infrastruktur, die Medienrechte und auch das Sponsoring umfasst.

„Wir sind das Skelett der Europameisterschaft“, betonte Hagspihl stolz.

Sämtliche 51 Spiele der EM 2024 werden live auf MagentaTV übertragen, fünf davon sogar exklusiv auf der Streamingplattform. Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden, weiß von daher: „Wer alle Spiele sehen will, der kommt an MagentaTV nicht vorbei.“

Metze, der hinsichtlich der Heim-EM auf „ein Fußballfest“ und „ein unverwechselbares Erlebnis“ hofft, stellt „höchste Sportkompetenz in Kombination mit den innovativsten Konzepten“ in Aussicht und kündigte an, dass man bis zu zwölf Stunden täglich auf drei Sendern berichten werde. Mit dabei sind eine Taktikperspektive sowie eine Reaction-Show, die sich an eine junge Zielgruppe richtet. Außerdem wird es bei Parallelspielen eine Konferenz geben.

Vonseiten des linearen Fernsehens freut sich Stephan Schmitter von RTL Deutschland über eine „vollumfängliche Produktionspartnerschaft“ mit der Telekom. Im Zuge dieser wird auch das eigens für die NFL-Übertragungen von dem Privatsender gebaute 360-Grad-Studio genutzt werden. Neben zwölf EM-Spielen, die RTL im Free-TV überträgt, werden dort auch direkt nach Abpfiff bis zu sechsminütige Highlight-Clips zu sehen sein.

Auf ARD und ZDF werden lediglich 34 der 51 Spiele übertragen.

Die Moderation im Rahmen der MagentaTV-Berichterstattung übernimmt abermals Johannes B. Kerner, der anlässlich eines Medienevents in Köln verriet: „Das Kribbeln geht jetzt langsam los.“ Mit Blick auf unsere Elf sehe er „eine Menge guter Fußballer“, aus der nun noch ein gutes Team geformt werden müsse: „Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Funke überspringt und es eine geile Fußball-Party in Deutschland wird.“

