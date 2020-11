Streaming-Angebot bietet Bundesliga-Live-Spiele für 99 Cent – In Zeiten, in denen Stadionbesuche wegen der Corona-Pandemie tabu sind, gewinnt Fußball im TV oder Streaming immer mehr an Bedeutung. Sport-Fans können sich nun über ein richtiges Angebot freuen, das bei all den Streaming-Angeboten und Sport-Abos den Geldbeutel schont.

So können Amazon-Prime-Kunden den Channel „Bundesliga Live“ von DAZN auf Eurosport 2 HD Xtra für schlappe 99 Cent im Monat buchen, anstatt der bisherigen 5,99 Euro pro Monat. Ein unschlagbares Angebot, das allerdings ein kostenpflichtiges Amazon Prime-Abo voraussetzt. Das Angebot gilt bis zum 27. November 2020.

Wer bis dahin den Sport-Channel dazu bucht, kann diesen für den monatlichen Sparpreis von 0,99 Euro die kommenden sieben Monate nutzen. Nach diesem Zeitraum geht der Abo-Preis wieder hoch auf den Standardpreis von 5,99 Euro. Das ist allerdings kein Problem, da man den Channel monatlich kündigen kann.

Generell gilt das Angebot für alle Amazon-Prime-Kunden aus Deutschland und Österreich. Für alle anderen Länder besitzt der Streaming-Gigant keine Übertragungsrechte. Der „Bundesliga LIVE“-Channel beinhaltet die Freitagabend- und Montagabend-Spiele der Bundesliga. Hinzu kommen fünf Sonntagsspiele, die um 13:30 Uhr angepfiffen werden. Insgesamt werden auf dem Channel in der Saison 45 Spiele übertragen.

Quelle: chip.de